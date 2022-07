Ilary Blasi: reazione alle foto di Totti e Noemi Bocchi/ Chi svela tutto: “Accordi…”

Ilary Blasi e la reazione alle foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Come ha reagito Ilary Blasi di fronte alla pubblicazione della foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi da parte del settimanale Chi? E’ trascorsa una settimana da quando il magazine diretto da Alfonso Signorini ha ricostruito una notte in cui Francesco Totti avrebbe raggiunto Noemi Bocchi a casa sua. Foto pubblicate poco dopo la diffusione del comunicato con cui Ilary e Totti hanno ufficializzato dopo 17 anni e tre figli, la fine del matrimonio.

Francesco Totti, "soffre" la separazione da Ilary Blasi/ "Troppo clamore mediatico", la drastica decisione

Foto che non sono state commentate dai diretti interessati che, dopo l’annuncio della separazione, non hanno più rilasciato dichiarazioni. Ilary, in particolare, per allontanarsi e per allontanare i figli dal clamore mediatico scatenato dalla fine del matrimonio, è partita con Christian, Chanel e Isabel per l’Africa dove sta trascorrendo le vacanze. Oggi, però, lo stesso Chi, svela quella che sarebbe stata la reazione di Ilary di fronte alle foto di Totti sotto casa di Noemi.

Ilary Blasi, addio a Totti cambia lo spot Lenor/ L’ironia del web:"Tu scegli l’ammorbidente, io l’avvocato…"

Ilary Blasi furiosa per le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi?

Secondo quanto si legge sulle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 20 luglio, Ilary non avrebbe gradito le foto di Totti e Noemi portandola così a decidere di chiudere definitivamente il matrimonio. Secondo Chi Ilary si sarebbe “molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di “Chi”.

“Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme. Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi. Ma il cerchio si stava chiudendo, non poteva più nascondersi, prima o poi anche la rete di protezione e le strategie del Capitano sarebbero crollate”, scrive ancora il magazine diretto da Alfonso Signorini.

Lory Del Santo attacca Ilary Blasi e Vladimir Luxuria/ "Hanno condizionato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA