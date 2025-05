Ilary Blasi a breve darà l’addio al pubblico di The Couple, che non ha seguito con molto trasporto e passione la nuova trasmissione targata Mediaset. Il programma, andato in onda dopo la fine del Grande Fratello, durato mesi e mesi, non ha riscosso il successo sperato e lo share è stato ben al di sotto delle aspettative. Questo ha portato Mediaset a prendere la decisione di chiudere in anticipo il programma, con dispiacere da parte dei concorrenti e della stessa Ilary, che si è trovata a parlare del flop della sua trasmissione. A quanto pare però, Ilary Blasi non si è affatto strappata i capelli dopo aver saputo che The Couple chiuderà in anticipo. Sembra infatti essere partita diretta già su altri progetti che includono un po’ di relax.

A poche ore dalla chiusura anticipata, infatti, Ilary si è mostrata in un hotel di lusso sul lago di Como, insieme al compagno Bastian Muller. Insomma, niente psicodrammi: Ilary ne ha approfittato per godersi un po’ di calma e di pace. La conduttrice sembrerebbe comunque già pronta a rinnegare l’esperienza poco vincente di The Couple, tanto che ha cancellato dai social tutti i post che riguardavano il suo nuovo programma. Secondo qualcuno, il suo obiettivo è quello di far dimenticare il più in fretta possibile al pubblico il flop del suo programma di intrattenimento, che non ha riscosso i numeri che sperava.

The Couple chiude in anticipo: la decisione della produzione

The Couple non ha ottenuto il successo che la Mediaset sperava. Ha fatto registrare il 18% di share alla prima puntata, con poco più di 2 milioni di spettatori, fino a quasi dimezzarsi. Ha ottenuto infatti il 13% alla seconda puntata, il 10% alla terza e infine alla quarta il 7%. Un risultato catastrofico che ha portato alla inevitabile chiusura del programma. La produzione, comunque, ha deciso di compiere un gran bel gesto: vista la chiusura anticipata, la cifra di un milione di euro è stata donata in beneficenza all’ospedale Gaslini di Genova.