Ilary Blasi, “relazione con un aitante giovane”/ Retroscena sulla rottura con Totti

Emergono nuovi dettagli sulla turbolenta rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, culminata con l’annuncio ufficiale da parte della coppia. Le scorse ore sono state decisamente calde e, dopo lo scoop bomba lanciato da Dagospia, tutti erano in attesa di un riscontro pubblico da parte dei diretti interessati. Attraverso una doppia nata rilasciata all’Ansa, l’ex calciatore e la conduttrice hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio chiedendo di evitare speculazioni e di rispettare la riservatezza della loro famiglia.

Intanto, però, il settimanale Chi ha ricostruito nel dettaglio la loro crisi nel nuovo numero in edicola questa settimana. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha infatti mostrato i due lati della medaglia. Da un lato l’ex capitano della Roma avrebbe passato la notte con la sua presunta nuova fiamma Noemi Bocchi, sulla quale si vociferava già lo scorso febbraio quando i due erano stati avvistati insieme allo stadio Olimpico. E, sul fronte opposto, l’ipotesi che Ilary Blasi abbia perso la testa per un giovane ragazzo, di cui è ancora ignota l’identità.

“Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie” spiega Chi attraverso il proprio profilo Instagram. Il settimanale di gossip spiega a seguire come Ilary Blasi si sia invaghita di un giovane ragazzo: “Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre ‘L’isola dei famosi’“.

Il presunto innamoramento di Ilary Blasi sarebbe così avvenuto nei mesi precedenti, durante la conduzione del reality, quando dunque era già in corso la crisi con Francesco Totti. Il magazine fa chiarezza in questo intricato turbinio di notizie, specificando che “quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli“. Una separazione clamorosa e assordante, per una delle coppie d’oro dello spettacolo e dello sport italiano che si pensava indistruttibile. E che invece ha dovuto fare i conti con una difficile crisi.

