Ilary Blasi replica a Cristiano Iovino: “La verità è un’altra”/ Cosa è accaduto

Ilary Blasi risponde alle parole di Cristiano Iovino: arriva la smentita

Ilary Blasi non ci sta e risponde immediatamente alle forti rivelazioni di Cristiano Iovino in una intervista a Il Messaggero. La conduttrice di Mediaset ed ex moglie di Francesco Totti ha affidato la sua replica al Corriere della sera, che ha deciso di contattare l’ex lady Totti per una risposta al personal trainer. Sulla testata, infatti, si legge come Ilary Blasi abbia deciso di smentire quanto letto durante la mattina. “La sua verità, fa sapere al Corriere, resta quella che ha raccontato”. Niente di più di un caffè dunque per la conduttrice, sorseggiato nella dimora milanese anche abbastanza vicina alla stazione per poi tornare a casa, a Roma. Iovino invece nelle scorse ore si è lasciato andare ad affermazioni ben differenti, arrivando a parlare anche di una relazione intima con l’ex moglie di Totti, che già in quel periodo sembrava arrivata al capolinea del matrimonio con l’ex Pupone.

E sulla questione Blasi-Iovino si sono espressi in diversi nelle scorse ore. Anche Caterina Balivo, nel corso della puntata odierna de La volta buona, ha punzecchiato Ilary e Cristiano: “Poca galanteria da parte di Cristiano o poca galanteria da parte di tutti? – si è chiesta Balivo – No perché hanno comunque raccontato tutto…Documentario, intervista e poi c’è il libro. Insomma, diciamo che la fine è stata pessima”.

Cosa ha rivelato Cristiano Iovino su Ilary Blasi

Questa mattina una fetta d’Italia si è svegliata leggendo l’intervista che Cristiano Iovino ha rilasciato al quotidiano Il Messaggero, dove il giovane del famoso caffè citato da Ilary Blasi ha rivelato la sua verità. Secondo Cristiano Iovino ci sarebbe stato qualcosa di più del semplice caffè citato da Ilary Blasi nel docufilm Unica, ma addirittura ci sarebbe stata una “frequentazione intima”, durante la quale i due si sarebbero incontrati in più occasioni, sebbene non siano mancati mesi senza incontrarsi.

Iovino ha parlato così dell’accaduto con Ilary Blasi. “C’era timore da entrambe le parti. Neanche io volevo finire al centro di un caso mediatico, ma a quanto pare qualcosa è andato storto” ha dichiarato il personal trainer al giornale, dicendo che spesso i loro incontri sono andati in scena a casa di lui e poi è capitato che si incontrassero anche a casa di un’amica comune, Alessia, la stessa citata anche da Ilary Blasi nel corso del suo documentario.

