Ilary Blasi, intervenuta con una lettera per il settimanale Chi, ha svelato alcuni retroscena del suo rapporto con Alfonso Signorini.

Si sono passati il testimone al comando del Grande Fratello; qualcuno ai tempi parlò di un vero e proprio smacco nel merito del ‘salto’ da opinionista a conduttore. La realtà dei fatti è però ben diversa e lo dimostrano le recenti dichiarazioni di Ilary Blasi a proposito del rapporto con Alfonso Signorini. Spunta anche un retroscena, qualcosa che potrebbe alimentare le ipotesi di maretta tra i due nel corso del tempo ma che in realtà, proprio grazie alla collaborazione per il reality, è ampiamente distante dal rispetto e affetto che li avvicina.

Francesco Totti e Ilary Blasi, è ancora scontro per i Rolex: “Lui stufo dei litigi”/ Altra udienza in autunno

La conduttrice ha partecipato all’iniziativa del settimanale Chi; ogni settimana un volto noto si cimenta nella stesura di una lettera da pubblicare sul magazine e questa volta è toccato proprio ad Ilary Blasi. Il suo intervento è stato particolarmente ampio, dedicato anche alle dinamiche di gossip che spesso l’hanno vista primeggiare proprio tra pagine e copertine del settimanale; ad attirare l’attenzione è stato però il retroscena choc rivelato su Alfonso Signorini a proposito di una diatriba sfociata nelle aule di tribunale.

Elisabetta Gregoraci choc: "Ecco perché 16 anni fa ho litigato con Alfonso Signorini"/ "Ci rimasi malissimo"

Ilary Blasi e Alfonso Signorini, dalle aule di tribunale allo studio del Grande Fratello: “Lì ci siamo amati”

“Le mie prime paparazzate sono state pubblicate da voi”, racconta Ilary Blasi nella lettera offerta al settimanale Chi – come riporta Gossip e Tv – sottolineando poi come abbia sempre accettato la dura legge della cronaca rosa che, in quanto personaggio noto, non poteva non mettere in conto in quanto “parte del gioco”.

C’è stato un momento in cui però si è oltrepassato uno specifico limite, quello domestico; a raccontarlo è proprio Ilary Blasi nella lettera pubblicata sul settimanale Chi. Un retroscena del passato che chiama in causa, come anticipato, proprio Alfonso Signorini. “Non mi sono mai arrabbiata, tranne quella volta che mi avete fotografata in topless dentro casa a Formentera”. Una ‘invasione’ tutt’altro che gradita da parte della conduttrice che decise così di muoversi per vie legali: “Ho fatto causa a ‘Chi’ e ad Alfonso Signorini, e ho vinto!”. Il clamoroso retroscena raccontato da Ilary Blasi – come riporta Gossip e Tv – non avvalora però la tesi delle ruggini tra i due, anzi. Successivamente c’è stato l’incontro proprio grazie al Grande Fratello e quel contrattempo si è trasformato solo in un ‘incidente di percorso’. “Dopo pochi mesi ho ritrovato Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip e siamo diventati amici, abbiamo scherzato ed è nato l’amore”.

Ilary Blasi e la rivelazione su Loredana Berté: "Sul cellulare ho lei come suoneria"/ La gag scatena il web