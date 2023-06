Ilary Blasi riconfermata al timone dell’Isola il prossimo anno?/ “Ora non penso a niente”

Ilary Blasi rompe il silenzio sul futuro all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi 2023 sta per volgere al termine, domani lunedì 19 giugno si svolgerà la finale del reality show. In molti, però, già si chiedono se Ilary Blasi sarà o meno riconfermata anche per la prossima edizione. Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha rotto il silenzio sulla questione.

“Quando ho iniziato, non sentivo L’Isola dei Famosi come un mio programma: era molto diverso da ciò che facevo prima. Ma ora mi appartiene di più e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia. Ho notato una differenza rispetto al primo anno: quando presenti un programma del genere, sei così immersa nelle cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco…” ha affermato Ilary Blasi per poi svelare il suo futuro all‘Isola dei Famosi: “No, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti!”

Dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2023, sono circolati diversi rumor su una presunta lite tra Enrico Papi e Ilary Blasi. Mentre l’opinionista ha smentito tutto, la conduttrice ha svelato ai microfoni di TV, Sorrisi e Canzoni cosa pensa di lui: “Enrico viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fatica a trattenersi, ma in modo divertente.”

E ancora: “Fossero quelli gli imprevisti! Lui è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti.” Per quanto riguarda Vladimir Luxuria, Ilary Blasi ha dichiarato: “ Vladi è “sul pezzo” in modo incredibile, ha la battuta arguta. Tiene le fila di tutto, conosce le dinamiche della storia”. Ilary Blasi non sembra essere contro Papi, ma certamente ha fatto notare il suo fare intraprendente forse “troppo”. Che vorrà dire?

