Ilary Blasi, riferimento a Bastian all’Isola dei Famosi/ “Ci ho messo una settimana…”

Ilary Blasi, dalle velate frecciatine a Francesco Totti alla citazione “per” Bastian Muller

L’Isola dei Famosi viaggia a gonfie vele di puntata in puntata; la nuova edizione del reality show procede con ottimi risultati in termini di ascolto e anche di apprezzamento da parte dei telespettatori. Una buona fetta di merito è certamente da riservare alla padrona di casa: Ilary Blasi. Confermata alla conduzione, continua ad allietare le dirette del programma con un atteggiamento spontaneo e naturale ma senza dimenticare l’importanza della professionalità.

Ilary Blasi nella bufera per lo svenimento in diretta di Corinne Clery/ Web insorge…

Inevitabilmente, la presenza di Ilary Blasi in prima serata non può che rimandare al tema più dibattuto negli scorsi mesi nell’ambito della cronaca rosa e di gossip. La separazione da Francesco Totti è ancora oggi oggetto di interesse in rete, tra indiscrezioni e novità sentimentali che riguardano i due protagonisti. La conduttrice nel corso delle settimane ha sempre mantenuto un profilo basso, salvo poi cedere alla tentazione delle frecciatine proprio nella prima puntata dell’Isola dei Famosi. Nell’ultima diretta invece, sembra essere arrivato un velato riferimento alla sua nuova fiamma: l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Alvin, tensione con Ilary Blasi e Enrico Papi all'Isola: "Silenzio!"/ "Io qua faccio il mio lavoro, voi…"

Ilary Blasi e il saluto agli opinionisti in lingua tedesca: “Una settimana per impararlo!”

Il modo più semplice che Ilary Blasi ha trovato per lanciare una sorta di messaggio al suo nuovo compagno Bastian Muller ha dato vita ad un simpatico siparietto con gli opinionisti in studio. Infatti, proprio nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, la conduttrice si è cimentata nel salutare in lingua tedesca sia Vladimir Luxuria che Enrico Papi. Considerando la nazionalità della nuova fiamma dell’ex moglie di Francesco Totti, il riferimento è sembrato piuttosto palese.

Ilary Blasi furiosa all'Isola dei Famosi 2023?/ Spunta il clamoroso retroscena

“Ci ho messo una settimana per impararlo”, ha ironizzato Ilary Blasi dopo la frase in tedesco; un clima di ilarità ha subito investito lo studio con Enrico Papi ad impreziosire il momento con la sua tipica sagacia. In ogni caso, non serviva certo questo tentativo in lingua tedesca per dare ulteriori conferme dell’ottimo stato della relazione tra la conduttrice e Bastian Muller. A dispetto della scarsa esposizione mediatica dal punto di vista delle interviste, i due sono stati spesso catturati insieme con tanto di foto volte a raccontare cene romantiche e uscite in tranquillità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA