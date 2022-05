Ilary Blasi rimproverata dagli autori all’Isola dei Famosi/ “Colpa di una gaffe”

Ilary Blasi commenta le sue gaffe all’Isola dei Famosi e non solo

Il tipo di conduzione di Ilary Blasi è sicuramente una delle qualità che assicurano il successo ai suoi programmi. L’ironia, il sarcasmo e la simpatia della Blasi sono aspetti molto apprezzati dal pubblico, anche se la conduttrice è spesso protagonista di gaffe, talvolta addirittura imbarazzanti. Proprio gli errori commessi durante la conduzione l’hanno spesso resa protagonista della rubrica dei “nuovi mostri” di Striscia La Notizia, cosa che la Blasi ha commentato durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Striscia è questo, gioca sulle gaffe ed è molto divertente. – ha ammesso – Non sono permalosa, anzi sono la prima a prendermi in giro. Io gli do il pane, come fanno a non mettermi in classifica. Nella quotidianità quando parlo magari mi sbaglio, sono distratta. Anche a Le Iene con Luca e Paolo e al Grande Fratello Vip facevo un sacco di errori, chiamavo la gente con nomi diversi. Magari pensano che lo faccia apposta, ma io sono davvero così”.

Ilary Blasi rimproverata dagli autori dell’Isola: ecco perché

Di scivoloni rimasti nella memoria d’altronde ce ne sono tanti. La stessa Ilary Blasi, nell’intervista, ha ricordato: “Al Gf Vip dissi a Ignazio Moser: “Va in Cecilia”, invece che in cucina. Ma anche quella di “patata” al posto di palapa è stata imbarazzante”. Ultimamente una gaffe le è però costata il rimprovero degli autori dell’Isola dei Famosi: quando a Ilona Staller ha detto “niente ti scure…a invece che ‘scoraggia’: “Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere. – ha confessato la conduttrice, aggiungendo che – Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto, mentre gli autori urlavano: “seri, seri!”

