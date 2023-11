Ilary Blasi risponde agli attacchi degli hater/ “Non ti piaccio come conduttrice? Cambia canale!”

Ilary e le risposte agli hater: le sue parole

Ilary Blasi sta vivendo una rivincita morale dopo l’uscita di Ultima su Netflix. La conduttrice che nei mesi scorsi è rimasta sempre in silenzio, si è lasciata andare a lunghe confessioni sulla separazione da Francesco Totti. Melle ultime ore, Blasi ci ha tenuto a rispondere ai commenti degli hater.

Come riporta Biccy: “A chi ha scritto: “Praticamente Ivana Spagna è Ilary Blasi fra qualche anno“, la conduttrice ha risposto con una risata e con un sincero: “Può essere!“; sulla lite con Fabrizio Corona ha invece commentato: “Quella è stata un po’ una coattata, quindi sì, sono venuta fuori un po’ naturale“. Il commento: “A me lei non piace per niente, ha una pazienza pari allo zero e un’arroganza nel porsi terrificante“, ha replicato “Eh va beh ci sta non si può piacere a tutti, cambia canale!“. A chi invece le ha detto che “è scesa di punti”.

Il silenzio di Totti dopo le parole di Ilary Blasi su Netflix: cosa sta accadendo

In questi giorni su Netflix è uscito il docufilm incentrato su Ilary Blasi, Unica, dove la conduttrice ha rotto per la prima volta il silenzio sul matrimonio con Francesco Totti. Nell’intervista l’ex moglie del calciatore ha accusato Totti di averla tradita con Noemi Bocchi.

Considerando la mole di rivelazioni scomode venute fuori dal docufilm, in molti si aspettavano una reazione dell’ex numero 10 e della sua attuale compagna di vita. In realtà, il silenzio è l’unica cosa che negli ultimi giorni è stato possibile percepire dalla coppia. Ma come mai? Secondo il Corriere dello Sport, Totti è in Cina per questioni lavorative, mentre Noemi sta passando giornate di relax in un hotel con piscina insieme alla sua amica Federica Screpanti. Cosa sta succedendo? A parlare, dopo l’uscita del film, solo Chanel che si è detta orgogliosa della mamma.

