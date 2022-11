Ilary Blasi ritrova l’amore dopo Totti, scoop di Chi/ Prime foto col nuovo fidanzato

Ilary Blasi insieme ad un altro uomo: scoop bomba, le prime immagini

Lo scoop è di quelli clamorosi e riguarderebbe la nuova vita di Ilary Blasi, dopo la chiacchierata separazione da Francesco Totti. La conduttrice Mediaset, stando a quanto riportato dal settimanale Chi sul proprio profilo Instagram, avrebbe ritrovato il sorriso e l’amore al fianco di un altro uomo: “Clamoroso scoop di “Chi” sul numero in edicola da mercoledì 30 novembre: Ilary Blasi sorpresa all’aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un week end romantico in un esclusivo hotel con centro benessere“.

A corredo della chicca di gossip, le prime immagini della neo-coppia: in una sono stretti in un abbraccio e si scambiano un bacio, nell’altra la Blasi scatta un selfie per immortalare il nuovo amore che sembra averla travolta. Ma chi è colui che ha rapito il suo cuore? Il settimanale diretto da Alfonso Signorini svela: “Le immagini sono inequivocabili, e Ilary sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte“.

Ilary Blasi sembra dunque aver ritrovato il sorriso al fianco di un altro uomo, dopo la separazione da Francesco Totti e la prima udienza in tribunale. Lo scoop di Chi in anteprima, in attesa di scoprire dettagli più approfonditi nel nuovo numero in edicola da domani, mostra dunque come anche la conduttrice Mediaset abbia ritrovato la forza di ripartire e ricominciare da un nuovo amore, così come l’ex calciatore della Roma ha fatto con Noemi Bocchi.

Il settimanale, inoltre, paragona il flirt in corso tra Ilary Blasi e la sua nuova fiamma ad un altra liaison che sta facendo impazzire il gossip: quella tra Diletta Leotta e Loris Karius. “Come nel caso di Diletta Leotta, che ha iniziato una appassionante relazione con il portiere tedesco Loris Karius, anche Ilary ha scelto un uomo del nord Europa dal fisico possente” la didascalia scritta dal settimanale su Instagram. Ora l’ex moglie di Totti, così come la conduttrice di Dazn, riparte dopo una delusione amorosa e ritrova il sorriso al fianco di una persona speciale.

