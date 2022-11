Ilary Blasi, rivelazioni in tribunale sui Rolex di Totti/ “Voleva rimanessero a lei e ai figli”

Ilary Blasi e Francesco Totti: rivelazioni in tribunale sui Rolex

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano ad essere oggetto di discussione per gli amanti della cronaca rosa. Negli ultimi giorni i riflettori sono nuovamente abbaglianti sui due ex coniugi visto che per loro si sono aperte le porte del tribunale. Proprio qui si è parlato anche della questione Rolex e borsette che tanto ha fatto scalpore nei mesi passati.

“Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto. Che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio“, raccontava Totti nella clamorosa intervista, unica, rilasciata al Corriere della Sera mesi fa. La spinosa questione è stata al centro di discussione anche in tribunale e sono dunque giunti aggiornamenti.

Ilary Blasi, ecco perché avrebbe preso i Rolex

È il settimanale CHI, nel numero in edicola da oggi 16 novembre, a rivelare che i famosi Rolex sarebbero stati un dono di Francesco Totti all’ex moglie, che ne avrebbe ripreso possesso “perché ci teneva che quegli orologi rimanessero a lei e ai figli”. Sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini fa sapere che “alla fine dell’udienza si è aperto uno spiraglio di pace”.

Il settimanale di Signorini fa inoltre sapere che: “Gli avvocati delle due parti si sono trovati in gran segreto (ma i giornalisti li hanno seguiti) per valutare la possibilità di giungere a una separazione consensuale che eviti di ritrovarsi in tribunale, con fari puntati, a marzo 2023″.

