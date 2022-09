Ilary Blasi, rompe il silenzio social sul compleanno di Francesco Totti/ Posa sexy

Francesco Totti compie gli anni senza Ilary Blasi: le indiscrezioni sul party privato

Francesco Totti compie 46 anni come le candeline spente in assenza di Ilary Blasi, 20 anni dopo il matrimonio naufragato di recente nel mezzo dei gossip sui presunti tradimenti tra i coniugi, e, intanto, la conduttrice TV rompe il silenzio social sulla ricorrenza che vede “il fu marito” festeggiato. Fanno rumore in rete le indiscrezioni riprese da Il messaggero sul primo compleanno che Francesco Totti vive da “separato” in questi giorni, nella notte a cavallo tra lunedì 26 e martedì 27 settembre 2022, un private party aperto a pochi intimi dall’ex calciatore, tra cui i figli avuti dall’ex consorte Ilary Blasi, Cristian e Chanel. Una cena riservatissima, blindata, tenutasi in un ristorante vicino Roma, e all’insegna di un menù ricercato a base di pesce con tanto di bottiglia stappata a festa e una torta di compleanno dal gusto base chocolate, pronta ad appagare le papabile gustative dell’ex capitano della Roma, nelle ore che celebrano il giorno della sua nascita. Oltre ai figli avuti dall’ex consorte, non può di certo mancare la “sosia” di Ilary Blasi subentrata nel cuore dello sportivo al posto di quest’ultima, la flower designer Noemi Bocchi, che da vera ciliegina sulla torta riserva un romantico bacio a “Er Pupone” nella magica notte, dinanzi ai figli dell’ex calciatore della Roma. E non mancano neanche le attenzioni social da parte di fan e intimi per il festeggiato Francesco Totti, se non da parte delle donne che rappresentano il passato e il presente, Ilary Blasi e Noemi Bocchi, trinceratesi in un silenzio social nelle ore della ricorrenza festiva.

“Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo», scrive la secondogenita Chanel allegando un selfie e scegliendo Come nelle favole di Vasco Rossi come tappeto musicale da sottofondo. «Auguri vita, ti amo da morire», é invece il messaggio del figlio più grande, Cristian, che ha pubblicato uno scatto del 28 maggio 2017, ovvero il giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti. Nel mezzo dell’assenza dai social riscontrata nel suo caso in questi giorni, Ilary Blasi decide all’indomani della data del compleanno dell’ex, all’alba della data odierna, di mostrarsi in una “sexy pose” tra le Instagram stories. Si tratta di uno scatto che immortala la conduttrice de L’isola dei famosi 2022 in solitaria e con lo stacco di cosce in bella vista, mentre é a bordo di quella che sembra essere la sua auto Range Rover, probabilmente pronta a fare un giro per le strade di Roma. Uno scatto che mostra quindi una Ilary Blasi pronta ad una nuova fase della sua vita, senza avere al suo fianco lo storico cannoniere della Roma, che ormai fa coppia fissa con Noemi Bocchi.

Che lo scatto sexy sia una frecciatina lanciata da Ilary Blasi a Francesco Totti, come a voler dire “vado avanti con o senza di te”? Tra le storie della conduttrice trapela intanto anche un’altra storia che immortala in video la conduttrice TV mentre promuove il soprabito sfoggiato nello scatto sexy fatto in auto, firmato Eva Dodici Showroom.

