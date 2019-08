Ilary Blasi salva un paparazzo e lo ospita sullo yacht/ Video doccia e pranzo insieme

Un curioso episodio ha visto protagonista Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti. Un paparazzo che stava spiando la coppia a Ponza, dove la showgirl si sta godendo le vacanze, è stato vittima di un’avaria al gommone da cui era pronto a scattare foto. La Blasi si trovava in compagnia del marito e dei figli Chanel, Christian e Isabel e, con loro, anche diversi amici con cui la coppia ha affittato un lussuoso yacht. La moglie di Francesco Totti non ci ha pensato due volte ad aiutare il paparazzo e farlo salire sullo yacht per dargli una mano. Situazione documentata attraverso delle Stories su Instagram con la Blasi che chiede: “Vuoi qualcosa da bere?” Il paparazzo non si tira indietro: sull’imbarcazione ne approfitta per farsi anche una doccia e mangiare sushi. Sui social la Blasi che ci ha poi scherzato su, sottolineando con ilarità che: “Non sei nessuno se non ti porti il paparazzo personale”.

Ilary Blasi ci scherza su: “Adotta anche tu un paparazzo!”

Successivamente è stato pubblicato un video del fotografo bagnato e rilassato che cattura anche l’attenzione di un fan col telefonino in acqua a caccia del paparazzo “salvato”. E durante la navigazione, la Blasi ne ha approfittato anche per fare un appello: “Adotta anche tu un paparazzo”. Ricordiamo che la showgirl quest’anno sarà impegnata in uno show su cui Mediaset punta molto. Ilary sarà infatti al timone di Eurogames, affiancata da Alvin, l’atteso remake di un classico della televisione, Giochi senza Frontiere. Nel frattempo Ilary Blasi è anche impegnata, proprio in queste settimane, a girare le prime puntate della sitcom “Casa Totti”, di cui è protagonista insieme a suo marito Francesco Totti. Grandi impegni quindi per una delle conduttrici più amate della televisione italiana.





© RIPRODUZIONE RISERVATA