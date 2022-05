Ilary Blasi, scontro con Alvin? Le ‘prove’/ Lui la bacchetta, lei “nemico numero uno”

Ilary Blasi e Alvin: scontro a distanza all’Isola dei Famosi?

Ilary Blasi e Alvin: è davvero scontro tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 e l’inviato in Honduras? Secondo una indiscrezione di qualche tempo fa sembrerebbe proprio che tra i due ci sia maretta (a distanza). Ilary e Alvin tuttavia, avrebbero deciso di cavalcare il gossip smentendolo a loro modo, ovvero punzecchiandosi a vicenda e lasciando il dubbio sul presunto fondo di verità legato all’indiscrezione stessa. Anche nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5 non sono mancate le frecciatine sull’onda delle precedenti gag.

Edoardo Tavassi, irritazione all'inguine all'Isola/ Ilary: "Alvin, mandami la foto!"

Quasi come se fosse una sorta di ‘intimidazione’, la padrona di casa Ilary Blasi ha commentato, parlando con Alvin: “Stai attento che mancano ancora sette puntate”. Il riferimento è stato al via vai dei naufraghi dall’infermeria. “Perchè me la stai tirando?”, ha chiesto lui sarcastico. Le battute però non si sono fermate qui. La moglie di Francesco Totti, infatti, sin dall’inizio ha stuzzicato l’inviato: “Come mai questa sera con i pantaloni lunghi? Fa fresco in Honduras?”. La replica comica di Alvin non si è fatta attendere: “Mi hai seguito bene nelle altre centoventi puntate che abbiamo fatto!”.

Ilary Blasi 'gufa' Alvin all'Isola "Infortuni? Stai attento"/ "Mancano sette puntate"

Ilary Blasi bacchettata da Alvin: “Oggi è polemico!”

C’è davvero maretta in atto tra Ilary Blasi e Alvin? I due ormai ci ridono su e per dimostrare l’infondatezza del rumor hanno deciso di diventare protagonisti di una sorta di simpatico botta e risposta a mo’ di Casa Vianello. Nel corso della puntata la padrona di casa è apparsa poi risentita anche quando Alvin le ha consigliato di sdraiarsi e godersi il gioco: “Mo’ non è che me lo devi dì te, eh?”, ha commentato lei dallo studio. Proprio per via del collegamento non sono mancati i problemi di audio causati dall’accavallamento degli interventi. Questo ha portato l’inviato a protestare: “Se parliamo insieme non ci si capisce qua coi ritardi”. “Guarda che mi sgrida…”, ha replicato la conduttrice rivolgendosi ai suoi opinionisti, quasi incredula, “Guarda che oggi è polemico!”.

Ilary Blasi caduta dalla sedia in diretta/ Video, Isola dei famosi: colpa di Alvin?

“Io giuro che ti voglio bene!”, ha però ribattuto Alvin. In un’altra occasione era stata invece proprio la Blasi a bacchettare l’inviato: “Partiamo malissimo Alvin, tu sei il mio nemico numero uno!”. Come proseguirà la nuova puntata della ‘sitcom’ Casa Blasi-Alvin? Non ci resta che attendere questa sera per scoprire se conduttrice e inviato continueranno a punzecchiarsi in diretta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA