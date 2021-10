Ilary Blasi, sexy abito per la semifinale di Star in the Star/ Lady Totti in giallo

Ilary Blasi super sexy sui social mostra in anteprima l’abito scelto per la semifinale di Star in the Star, il talent show musicale in onda su Canale 5. Dopo aver sfoggiato abiti succinti che risaltavano il suo fisico perfetto, Lady Totti per la semifinale dello show ha deciso di svelare in anteprima assoluta l’outfit prescelto. Una scelta che non si allontana minimamente da quelli finora indossati per lo show, visto che per la semifinale del tanto criticato programma di Canale 5, la conduttrice indosserà un abitino di colore giallo con un top nero. Il tutto impreziosito da un paio di scarpe dal colore giallo. Che dire: semplicemente pazzesca!

Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi?/ Nessuna dedica per i 45 anni del marito

Non solo, su Instagram la Blasi ha mostrato anche le prove della semifinale che si preannuncia davvero esplosiva con la conduttrice che delizierà il pubblico con un momento di musica e ballo.

Clicca qui per vedere le storie di Ilary Blasi con l’abito in anteprima!

Ilary Blasi cosa farà dopo Star in the Star?

La bellezza di Ilary Blasi è nota a tutti come del resto la sua bravura ed innata simpatia. La conduttrice però ha dovuto confrontarsi con feroci critiche che in queste settimane hanno colpito il programma ‘Star in the Star’ considerato come una copia di ‘Tale e quale show’ e “Il cantante mascherato’. Polemiche a cui la Blasi ha replicato dalle pagine de La stampa dicendo: “La tv è il luogo dove molto di quello che vediamo si copia e si ripete. Succede anche nella moda e nel cinema, dove è tutto uno scopiazzare. Basta però cambiare alcune regole, il mix crea sorprese impensabili”.

ILARY BLASI/ “Passaparola? Vivevamo come galline nello stesso camerino ma…”

Nonostante il flop di ascolti che ha costretto Mediaset a chiudere prima il programma, Ilary Blasi è già al lavoro su un nuovo format televisivo. A rivelarlo è stato il settimanale Vero che scrive: “anziché piangere sul latte versato Ilary si starebbe dedicando alla preparazione di un nuovo format per Italia 1”. Non solo, sempre su Vero si legge “c’è chi sostiene che la conduttrice stia rispolverando quella vecchia idea di una situation comedy con il marito Francesco Totti”. Del resto da diverso tempo si parlava di un sit-com con protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti sulla scia di Casa Vianello. Che sia arrivato il momento giusto?

Ilary Blasi marito e figli: Francesco Totti, Cristian, Chanel e Isabel/ Siamo uniti

© RIPRODUZIONE RISERVATA