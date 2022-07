Ilary Blasi sexy in vacanza/ La meta è un ricordo di Francesco Totti e ma lui…

Ilary Blasi sexy a Sabaudia, lontana da Francesco Totti: che succede dopo la rottura?

Dopo 20 anni di amore Ilary Blasi e Francesco Totti hanno diramato i rispettivi comunicati che ufficializzano la loro separazione, dopo l’insorgenza del gossip che vedrebbe il matrimonio vip naufragato per l’inizio di una liaison amorosa top-secret dell’ex bomber della Roma con Noemi Bocchi. I due ormai ex consorti non si sono, tuttavia, mai espressi sui motivi della loro rottura, per cui non è confermato il gossip su un tradimento di Totti verso la Blasi; gli ex potrebbero prima aver vissuto una crisi d’amore fino alla rottura, e il flirt di Totti con Noemi potrebbe essere nato in un secondo momento, prima che i due vip confermassero la loro separazione. Nonostante l’ufficializzazione del naufragio del matrimonio, Ilary Blasi non ha rinunciato alle vacanze estive, tant’è vero che è volata con i tre figli avuti con Totti, Chanel, Cristian e Isabel, in Tanzania, per poi tornare a Sabaudia, dove lei era solita trascorrere le vacanze estive con Francesco Totti.

Della nuova vacanza, nel frattempo, Ilary Blasi condivide le immagini esclusive di foto e video che la immortalano in dei succinti costumi da bagno e in pose ammiccanti, dove la conduttrice de L’isola dei famosi 2022 sfoggia tutto il suo sex-appeal, apparendo serena nonostante la fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Francesco Totti va a convivere con Noemi Bocchi

Secondo quanto riprende Pipol Gossip, dietro la forza apparente della Blasi, si nasconde in realtà una cruda verità per lei e i suoi figli: l’ex bomber della Roma 45enne è andato via di casa per avviare la convivenza con la nuova compagna Noemi Bocchi, il che potrebbe confermare la pista di un tradimento di lui ai danni di Ilary Blasi, alla base del naufragio dello storico matrimonio vip.

“Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”, conclude poi la pagina beninformata su Instagram.

