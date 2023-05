Ilary Blasi si scusa con Marco Predolin, lui sbotta: “Ora è superfluo”/ Scintille all’Isola dopo l’abbandono

Marco Predolin e il “caso” dell’abbandono all’Isola dei Famosi 2023

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è partita decisamente alla grande; tutti i naufraghi scelti per l’esperienza sembrano in grado di offrire il proprio contributo e non sono mancate diatribe piuttosto forti e animate. Nell’ultima puntata protagonisti in tal senso sono stati Marco Predolin e addirittura la padrona di casa, Ilary Blasi. Quest’ultima è tornata su quanto accaduto il lunedì precedente dove appunto il naufrago risultava assente. La conduttrice aveva annunciato il suo ritiro senza però dare la possibilità al diretto interessato di offrire la propria opinione in merito.

Marco Predolin, prime parole dopo l'abbandono all'Isola dei Famosi/ "Scelta non mia…"

La notizia improvvisa, senza particolari dettagli, del ritiro di Marco Predolin dall’Isola dei Famosi 2023 aveva generato un vortice di curiosità nei telespettatori viste le ragioni ignote. Anche la famiglia del concorrente aveva dimostrato particolare preoccupazione data l’impossibilità di ottenere informazioni concrete nel merito della vicenda. Ilary Blasi, nella puntata di ieri, era doveroso che entrasse nel merito della vicenda; tanto per chiarire le idee ai telespettatori quanto per tranquillizzare la famiglia di Marco Predolin.

Marco Predolin ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2023/ "Problemi di salute": la rivelazione in diretta

Marco Predolin “rimprovera” Ilary Blasi: “Serviva una precisazione, ora è tardi…”

Ilary Blasi, dopo essersi collegata con i naufraghi presenti sull’Isola di Sant’Elena, ha palesato le sue scuse nei confronti di Marco Predolin per quanto successo la settimana precedente. “Ne approfitto per scusarmi con Marco Predolin perchè lo scorso lunedì non ci siamo potuti salutare mentre hai abbandonato L’Isola dei Famosi. Eravamo un po’ di fretta, ci tenevo a dirtelo“. Le parole della conduttrice non hanno trovato però il pieno benestare dell’ex naufrago che l’ha prontamente incalzata.

Laura Fini, sorpresa al marito Marco Predolin: "Sei forte"/ Lui crolla e piange per la moglie

“Non era tanto quello, solo per rassicurare le mie figlie e mia moglie e le persone che mi hanno visto sparire completamente dalla puntata“. Marco Predolin ha in un certo senso contraddetto Ilary Blasi, sottolineando quanto il risentimento fosse ascrivibile unicamente alla preoccupazione dei suoi affetti e non tanto per la mancanza di spazio televisivo. “Erano veramente in apprensione, per cui speravo faceste una precisazione, magari un po’ prima. A quest’ora è assolutamente superflua, ma grazie comunque“. La replica piccata di Marco Predolin ha portato a rinnovare le scuse Ilary Blasi, anche a nome della produzione, con l’ex naufrago che a quel punto ha abbozzato un “Va bene” prima che si passasse ad altri argomenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA