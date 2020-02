Ilary Blasi si spoglia/ Imita Achille Lauro al compleanno della sorella

Ilary Blasi si spoglia. L’ex letterina, moglie dell’ex campione di calcio Francesco Totti, ha emulato Achille Lauro in occasione della festa di compleanno della sorella Silvia al quale ha preso parte in compagnia del marito, mascherato da Vasco Rossi. Ilary, invece, ha scelto come costume la riproposizione del costume indossato dal giovane cantante in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2020, quando ha stupito tutti con la citazione di San Francesco nell’affresco attribuito al pittore Giotto. Armata di microfono e del suo meraviglioso sorriso, Ilary Blasi ha omaggiato l’artista nativo di Verona intonando il suo brano “Me ne frego” e lasciandosi scivolare di dosso il mantello proprio come fatto sul palco del teatro Ariston da Achille Lauro, rivelando così la “tutina”, che, nell’interpretazione “lauriana”, rappresenta la rinuncia ai beni materiali da parte del santo. Grandi risate e applausi fra i presenti, inclusa la festeggiata di turno, la sorella di Ilary, che ha vestito i panni di Kylie Minogue. Per quanto concerne invece i look sfoggiati a Sanremo da Achille Lauro, ricordiamo che nelle serate seguenti si è vestito come Ziggy Stardust (richiamo a David Bowie), per poi impersonare la marchesa Casati Stampa (musa di Gabriele D’Annunzio) e, in finale, la regina Elisabetta I Tudor.

