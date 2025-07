La curiosità intorno a Ilary Blasi è sempre tantissima. La celebre conduttrice tornata con Cornetto Battiti Live potrebbe essere pronta per il matrimonio con il fidanzato Bastian Muller. A lanciare l’ipotesi è il settimanale Chi, che ha fatto notare un presunto anello al dito sulle mani della Blasi, ritratto in una foto mentre si trova al Lago di Como insieme al compagno. L’immagine romantica raffigura i due mentre si lanciano uno sguardo innamorato, e subito è partito uno dei gossip più ‘caldi’ di questa estate.

Ilary Blasi si sposa? Dopo il clamore per la fotografia, la showgirl è intervenuta con queste parole: “stavamo scherzando tra noi. Ma «qualche giorno dopo mi chiama mio cognato: “Mi devi dire qualcosa?”. In effetti, vedendo le foto, sembrava proprio quello!”. Cosa intendeva? La conduttrice ha poi continuato, svelando che a Bastian Muller piacerebbe pronunciare il fatidico sì, e che anche lei non vede il matrimonio come una gabbia: “Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo, ma adesso non posso sposare Bastian”. Perchè? Ecco il vero motivo dietro alla sua scelta.

Ilary Blasi, ecco perchè non può sposarsi con Bastian Muller

Ilary Blasi ha spiegato di non poter ancora convolare a nozze con Bastian Muller per un motivo molto semplice, deve ancora divorziare dall’ex marito Francesco Totti. In effetti il loro divorzio è spesso al centro del gossip nonostante entrambi portino avanti storie felici e serene con i loro attuali compagni. E con Bastian, Ilary sembra proprio felice. Era stata Michelle Hunziker a presentarglielo, e da quel momento hanno iniziato a frequentarsi senza lasciarsi mai. A colpire la conduttrice era stato il fatto che Muller non sapesse nulla sul suo conto: “Non era nel meccanismo, non si è reso conto di quello che lo aspettava. È un uomo protettivo, romantico“.

