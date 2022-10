Ilary Blasi si trasferisce a Milano dopo l’addio a Francesco Totti? L’indiscrezione

Dopo l’annuncio della separazione ufficiale a metà luglio, fatto che ha scosso e che ancora scuote il mondo del gossip e non solo, Francesco Totti e Ilary Blasi stanno voltando pagina e aprendo un nuovo capitolo della loro vita. Dopo 20 anni d’amore, la coppia ha preso strade separate e la loro mega-villa romana dell’Eur, che è stato il loro nido d’amore, non li vedrà più insieme come coppia felice ed innamorata. L’ex Capitano avrebbe infatti già fatto le valigie, stando alle indiscrezioni, per trasferirsi nello stesso quartiere dove vive la nuova fiamma Noemi Bocchi.

E Ilary Blasi? La conduttrice non vorrebbe lasciare del tutto la villa romana in cui ha vissuto e dove sono cresciuti i tre figli della coppia. Ma, allo stesso tempo, starebbe pensando di trasferirsi a Milano, come rivelato dal settimanale Oggi. Cercare casa nel capoluogo lombardo significherebbe per lei da un lato respirare nuova aria e dare un taglio netto al passato, dall’altro rimanere vicino alle sue prossime sedi lavorative: nel 2023, infatti, è previsto il ritorno de L’Isola dei Famosi con lei alla conduzione.

Si tratta al momento di rumors e indiscrezioni, ma l’intenzione di Francesco Totti e Ilary Blasi appare chiara: prendere strade separate, iniziare un nuovo capitolo di vita e cercare di rimanere il più possibile distanti. L’unico contatto che li legherà, oltre all’affetto per i figli, sarà l’imminente separazione che avrà luogo nell’aula di tribunale, non avendo la coppia raggiunto un accordo. Proprio oggi l’ex Capitano della Roma e la conduttrice Mediaset dovrebbero vedersi in tribunale per la spinosa questione legata alle borse e ai Rolex trafugati.

Da un lato la showgirl ha sottratto all’ex marito i costosissimi Rolex che custodiva nella loro cassetta di sicurezza in banca. E, per ripicca, Totti le ha trafugato le borse firmate dalla loro cabina armadio nella mega-villa dell’Eur. “E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso“: così aveva spiegato il gesto di ripicca nei confronti della Blasi, in una recente intervista al Corriere della Sera. Tra i due, ormai, è guerra aperta.











