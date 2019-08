Ilary Blasi sirena: lato b sott’acqua/ “Un altro figlio con Totti? 3 numero perfetto”

Ilary Blasi incanta i suoi fan nella versione “sirenetta”. Con la sua ultima foto pubblicata su Instagram ha conquistato tutti. Si vede la moglie di Francesco Totti che nuota tra i fondali marini mettendo in mostra il suo lato b scolpito. I fan non hanno tardato a dimostrare tutto il loro apprezzamento nei confronti dello scatto e in pochissimo tempo hanno riempito la bacheca virtuale della conduttrice tv. Ilary Blasi indossa un bikini minuscolo e nell’immagine sono evidenziate le sue forme da urlo. E infatti la foto ha ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti. «Poi dicono che le sirene non esistono», ha scritto un utente. In tanti si sono limitati a scriverle: «Bellissima». Ma non è mancato qualche attacco: «Il problema della plastica nei mari è ormai davvero fuori controllo». Una battuta sul fatto che Ilary Blasi sia ricorsa al bisturi del chirurgo estetico per migliorare alcuni dettagli del suo aspetto fisico.

ILARY BLASI “UN ALTRO FIGLIO CON TOTTI? 3 IL NUMERO PERFETTO”

Con le Instagram Stories invece Ilary Blasi ha soddisfatto qualche curiosità dei suoi fan. Ha infatti chiesto loro di fargli qualche domanda, quindi ha selezionato le migliori e ha dato le sue risposte. Una sorta di intervista social con la quale ha rivelato i suoi gusti in cucina: il suo cibo preferito è la parmigiana, ma tra sushi e pizza preferisca la seconda «tutta la vita». Arrivano poi domande su stile e look: c’è chi le chiede se siano naturali i lunghi capelli che ha sfoggiato quest’estate, e lei risponde in maniera affermativa, e chi vuole sapere il numero di scarpe che calza (38). Riguardo ai progetti futuri in tv, un fan le chiede quale sarà il suo prossimo programma e Ilary Blasi replica: «Eurogames con Alvin». Invece per quanto riguarda i prossimi viaggi, il sogno di Ilary Blasi è visitare l’Australia. E a chi le chiede se vuole altri figli, l’ex velina risponde in maniera inequivocabile: «3 è il numero perfetto».

Visualizza questo post su Instagram Deep Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 17 Ago 2019 alle ore 2:31 PDT





