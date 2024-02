Ilary Blasi ‘smentisce’ Francesco Totti sull’inizio del tradimento con Noemi Bocchi/ “Già vista nel 2021!”

Ilary Blasi, nuovi retroscena sulla rottura con Francesco Totti nel libro “Che stupida”

Per quanto siano passati mesi dalla clamorosa rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, continuano ad emergere retroscena e curiosità. Di recente la conduttrice è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo; altra occasione per aprire nuovamente il vaso di Pandora e chiarire le ultime indiscrezioni che riguardano il suo passato sentimentale. Ma non solo: come riporta Vanity Fair, nel libro “Che stupida” – che arriva dopo il documentario “Unica” – pare che vi siano ulteriori curiosità inedite in riferimento alla storia con Francesco Totti.

Ricostruendo la vicenda strettamente legata agli ultimi retroscena, il portale spiega come Francesco Totti avesse dichiarato di aver iniziato la sua liaison con Noemi Bocchi nel 2022 dopo aver constatato l’infedeltà di Ilary Blasi. Quest’ultima chiaramente ha sempre portato avanti la tesi opposta, sostenendo di non essere stata lei a dare il ‘La’ ai tradimenti di coppia. E dunque, proprio nel libro “Che stupida”, la conduttrice pare abbia rincarato la dose su questo aspetto.

Ilary Blasi, gli ‘indizi’ su Francesco Totti e Noemi Bocchi già nel 2021

Come racconta Vanity Fair, Ilary Blasi avrebbe posto l’accento su una foto di Noemi Bocchi pubblicata sui social a San Valentino 2022. Uno scatto che ritraeva 13 rose rosse con la didascalia: “Tredici mesi di noi”. Dunque, verosimilmente la relazione con Francesco Totti – partendo da tale indizio – sarebbe iniziata l’anno precedente, a gennaio 2021.

Sempre il portale spiega inoltre come Ilary Blasi – sempre nel libro “Che Stupida” – avrebbe sottolineato di aver conosciuto Noemi Bocchi ancor prima di appurare l’effettiva liaison con il suo ex marito, Francesco Totti. “Realizzai che quella ragazza l’avevo già vista a Poltu Quatu, in Sardegna, dove Francesco aveva partecipato a un torneo di padel dopo il nostro viaggio a Mosca”. Anche in questo caso si tratterebbe del 2021; dunque un ulteriore fattore opposto alla teoria dell’ex calciatore che aveva affermato di aver intrapreso la relazione solo nel 2022.

