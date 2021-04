Ilary Blasi: “Sono cinica e dissacrante”/ “Quarto figlio? Un po’ mi spaventa, ma…”

Ilary Blasi, in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, si racconta tra vita privata e professionale. Dopo un lungo periodo di pausa, è tornata in tv conducendo l’Isola dei Famosi 2021. Schietta, ironica, senza peli sulla lingua, Ilary Blasi, in diretta, si lascia andare a commenti ironici e pungenti. Un’esperienza che diverte tantissimo la Blasi. “Mi diverto molto, a me piace il reality, c’è un po’ tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti”, afferma la conduttrice. “Siamo tutti un po’ strani se ci pensa. Io sono spettatrice prima che conduttrice. Sono cinica a volte. Certe cose delle squadre Burinos-Rafinados mi fanno ridere”, aggiunge ancora.

La conduttrice, poi, svela alcuni dei suoi concorrenti preferiti. “Ho una passione per Valentina Persia, sarà perché è romana. Poi adoro Vera Gemma: è libera. Sull’Isola alla fine sono tutti un po’ burinos, un po’ rafinados. Ma nella vita la differenza la vedi. Io sono della tribù burinos, orgogliosamente”, ammette.

ILARY BLASI, MAMMA FORTUNATA E NON ESCLUDE IL QUARTO FIGLIO

Mamma innamorata dei figli di Cristian di 15 anni, Chanel di tre anni, e Isabel di cinque anni, Ilary Blasi non esclude di allargare ulteriormente la famiglia. “Da una parte ci penso, è talmente bello il profumo dei bimbi piccoli, hai addosso un’energia che ti fa sentire più giovane. Dall’altra parte ora mi sto dedicando al lavoro che per me è importante. Fare un altro figlio significherebbe ricominciare da capo, un po’ mi spaventa, però la gravidanza mi piace. Mi faccio tante domande”, dice la conduttrice. Da anni innamorata di Francesco Totti, sulla loro storia d’amore, dice: “Mi guarda ancora con gli stessi occhi delle prime volte, a volte mi viene da pensare magari si è impallato?” – afferma: “Sono una donna molto pratica, a volte dissacrante. Mi diverte essere cinica. Francesco alla fine è romantico. Io, con la mia faccia d’angelo, sono tremenda“, conclude.

