Ilary Blasi: “Sono un po’ gelosa di Jeda”/ Vera Gemma: “Totti aspettami, sto…”

Divertente siparietto tra Ilary Blasi e Vera Gemma durante l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che ha messo a dura prova la pazienza dell’attrice. La Gemma ha avuto numerosi confronti con gli altri concorrenti scontrandosi, in particolare, con Valentina Persia e Francesca Lodo che l’hanno invitata a “non strumentalizzare” la morte della madre. Durante il momento nomination, Vera ha raccontato la propria delusione alla Blasi. “Non ne posso più. Ho avuto un momento di sconforto e l’hanno usato subito contro di me. Non è un gioco onesto quando il gruppetto si schiera contro il singolo. Anche nello sport non si gioca dieci contro uno, non esiste”, ha detto Vera. Ilary Blasi, dopo aver ascoltato il suo sfogo, ha deciso di farle un regalo facendola parlare con il fidanzato Jeda.

Ilary Blasi e Vera Gemma, siparietto con Jeda

Per strappare un sorriso a Vera Gemma e tirarle su il morale dopo gli scontri con gli altri naufraghi, Ilary Blasi ha permesso alla naufraga di parlare con il fidanzato Jeda. “Voglio farti sorridere e darti una carica quindi anche se mi sta venendo un attacco di gelosia, ti faccio parlare con Jeda“, ha detto la Blasi e Vera, parlando con Jeda, ha ribattuto – “C’è del tenero tra te e Ilary?”. Jeda l’ha rassicurata esortandola a non mollare e a continuare la sua avventura in Honduras, ma Vera è tornata sull’argomento principale. “Non fare il figo con Ilary che è sposata”, ha detto. “Stai tranquilla anche se ormai abbiamo una fitta corrispondenza”, ha scherzato la Blasi. “Manderò una richiesta d’amicizia al mio mito Francesco Totti. Aspettami, sto arrivando”, ha a sua volta scherzato Vera salutando, poi, tutto il pubblico dell’Isola.

