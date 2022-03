Ilary Blasi spiata da un drone?/ Mistero della telecamera sopra Totti Sporting club

Una domenica di relax per Ilary Blasi e Totti, sul campo da padel, ultima grande passione dell’ex calciatore. Proprio mentre la coppia si trovava insieme ad altri amici al Totti Sporting Club, la presentatrice ha dovuto fare i conti con uno spiacevole imprevisto. Come ha “denunciato” infatti sui social, un drone è passato sui campi sui quali il Pupone stava giocando. La showgirl ha postato alcune storie su Instagram proprio dal centro sportivo, chiedendosi se il drone la stesse spiando.

Vestita di tartan, con una cintura in vita, Ilary Blasi stava seguendo alcune partite di padel del marito quando ha visto in cielo un drone, dotato ovviamente di telecamera. L’apparecchio elettronico, passato in cielo proprio sopra la Blasi, stava forse spiando la coppia? Una domanda legittima, che anche la conduttrice si è posta. Su Instagram, infatti, la moglie di Totti ha ripreso il drone, indicandolo con un dito e chiedendosi: “Mi stava spiando?”. Chissà. La coppia di recente è finita nel ciclone del gossip per una presunta separazione vicina.

Ilary Blasi e Francesco Totti, crisi rientrata?

Nelle scorse settimane il nome di Ilary Blasi è finito sulla bocca del gossip a causa di una presunta crisi con Francesco Totti, rilanciata da vari quotidiani e giornali rosa. La coppia, sposata dal 2005, ha tre figli: Christian, Chanel e la piccola Isabel. I due sono sempre stati molto affiatati: la notizia di una presunta rottura ha infatti fatto impazzire l’Italia intera. Secondo le voci, l’ex capitano giallorosso avrebbe avuto già un’altra compagna, Noemi Bocchi. A smentire i gossip ci ha pensato però lo stesso Pupone con un video sui social, nel quale annunciava che tali voci non erano affatto veritiere.

Dopo qualche settimana in cui i due non si sono mostrati insieme, ecco che di recente sono tornati in coppia sui social. Non solamente l’episodio al Totti Sporting Club con il drone, ma anche il compleanno della piccola Isabel. I due, infatti, hanno partecipato insieme al compleanno dell’ultima figlia, che ha compiuto sei anni. Foto insieme sui social davanti alla torta e non solamente: la crisi tra i due sembra finalmente rientrata, almeno a giudicare i social. Sarà davvero così?



