Ilary Blasi star all’Isola dei Famosi 2021/ Naufraghi zittiti e gaffe: web impazzito

Ilary Blasi è la vera star dell’Isola dei Famosi 2021. Con i concorrenti che fanno fatica a creare dinamiche interessanti durante la settimana, la conduttrice, in diretta, riesce a portare a casa la serata con la sua ironia, schiettezza e capacità di esprimere senza filtri la propria opinione. Durante la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che ha decretato l’eliminazione di Vera Gemma che ha perso la sfida al televoto contro Fariba Tehrani, Ilary è riuscita a tenere a bada i naufraghi che, in palapa, hanno tirato fuori tutti i malumori che, in settimana, avevano covato in silenzio. Il popolo di Twitter ha così eletto la moglie di Francesco Totti come la regina del reality e i tweet dedicati a lei sono stati davvero tanti. Di fronte alle lamentele dei naufraghi, come quella di Emanuela Tittocchia che ha svelato di non dormire da quattro giorni, la Blasi è esplosa: “Ma nessuno l’ha chiesto. Non parlate per tutta la settimana, arrivate qua e dire cose a caso”.

Ilary Blasi conquista tutti con le sue gaffe

Le gaffe di Ilary Blasi stanno conquistando tutti. Anche durante la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, la conduttrice ha strappato un sorriso a tutti. “Vi ricordo che questa sera saranno quattro i nominati: uno del gruppo dei positivi… Positivi, sì ciao”, ha detto in diretta. Poi, dopo aver spiegato tutto, ha concluso così: “Allora uno dei gruppi dei primitivi, uno degli gruppo degli arrivisti, uno sarà nomination dal leader degli arrivisti e uno dalla squadra di primitivi. Ho spiegato come Rosolino”. Parole che hanno mandato in delirio il web che continua ad apprezzare il modo di condurre della Blasi.

