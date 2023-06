Ilary Blasi stoccata a Cristina Scuccia sulla sua relazione/ “Ma non è che fa di cognome Caltagirone?”

Cristina Scuccia e l’amore misterioso, Ilary Blasi la stuzzica: cosa è successo

Cristina Scuccia ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita sentimentale, ma nelle ultime settimane si è aperta di più. Infatti, la naufraga ha svelato in diretta di avere una fidanzata misteriosa di cui non ha voluto rivelare l’identità.

Durante la finale dell’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha fatto dell’ironia sulla relazione di Cristina Scuccia: “Ma la storia tra te e questa persona è una storia vera o è una Mission Impossible come quella di Flavia Vento con Tom Cruise?” La naufraga ha replicato: “È una storia vera, ma quando sarà il tempo ne parleremo, come ho sempre detto i germogli vanno protetti”. A punzecchiare l’ex suora ci ha pensato anche Ilary Blasi che le ha lanciato una stoccata: “Ma non è che fa di cognome Caltagirone, delle volte…?” Cristina ha, però, continuato a confermare che la sua dolce metà esiste davvero, ma vuole tutelarla dal clamore mediatico.

Cristina Scuccia rivela la verità sulla sua relazione: “Ci siamo conosciute a lavoro…”

Cristina Scuccia, dopo aver lanciato un appello all’Isola dei Famosi, ha svelato alcuni dettagli della sua misteriosa relazione a Pamela Camassa. Come riporta Fan Page, la naufraga ha dichiarato: “Io odiavo questa persona, per me non potevamo essere compatibili in nessun modo. Avevo l’allergia quando c’era questa persona in giro. Ci siamo conosciute al lavoro, ma quando era in giro io mi stranivo. Passata la fase di odio, un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più smesso e ci siamo ritrovati. Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva, perché fuori è esuberante, ma dentro è un cucciolo, porta una maschera. È un modo per sopravvivere in questo mondo. Mi ha preso di testa.”

Cristina Scuccia ammette poi di essersi innamorata: “Secondo me ci sono le basi per un grande amore, ci sono i presupposti, il ti amo è già scappato, nonostante siano pochissimi mesi. Sento questa persona tanto importante: se son rose fioriranno, se invece è una cantonata mi dispiacerebbe, ma l’amore è bello e va vissuto. L’amore è una cosa meravigliosa, non va nascosto! Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza. Non stavo cercando l’amore, ma è arrivato e non potevo dire no“.











