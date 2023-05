Ilary Blasi, stoccata di Luxuria su Bastian Muller all’Isola: “Sarò scomoda”/ Lei si ‘vendica’ su Enrico Papi

Vladimi Luxuria, la stoccata a Ilary Blasi sul fidanzato Bastian Muller

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2023 non poteva che aprirsi con battute pungenti tra la conduttrice Ilary Blasi e i suoi opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. La prima torna a pungere la conduttrice, tirando in ballo il suo nuovo compagno Bastian Muller. “Oggi ti dico che sarò scomoda, andrò contro corrente, e non avrò paura a fare il ‘Bastian contrario'”, dice l’opinionista alla Blasi, che la prende sorridendo e, anzi, la saluta in tedesco, madre lingua di Bastian.

Salutata Luxuria, Ilary Blasi si rivolge poi ad Enrico Papi, che in tutta la settimana è stato al centro di gossip e polemiche proprio per ‘colpa’ della conduttrice. Tant’è che lei lo stuzzica: “Sei fresco fresco di Tapiro ho visto!”, facendo riferimento al Tapiro d’oro ricevuto da Striscia proprio poco prima della diretta dell’Isola. “Purtroppo il Tapiro l’ho preso per colpa tua, perché proprio io non c’entravo nulla!” ha replicato Papi alla provocazione della conduttrice.

Enrico Papi, la risposta alla critiche per l’Isola dei Famosi

A proposito del Tapiro, questa è stata la risposta di Papi a Staffelli: “Se soffro il fatto di non essere il conduttore? No. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così”. E ha aggiunto: “Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma”.

