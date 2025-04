Ilary Blasi scherza con Francesca Barra e Luca Tommassini: gag a The Couple

A The Couple questa sera c’è spazio non solo per le sfide tra i concorrenti e per le emozionanti sorprese, come quella della signora Anna per le figlie Irma e Lucia Testa, ma anche per gustosi siparietti in studio tra Ilary Blasi e i due opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra. Tutto è nato proprio durante la sorpresa ricevuta dalle due sorelle da parte della loro adorata mamma, con la conduttrice che si è rivolta alla donna sottolineando la sua giovane età: “Io le sto dando del lei signora Anna, ma lei è giovanissima, saremmo più o meno coetanee secondo me”.

A seguire, la conduttrice si è soffermata proprio sull’età della donna “azzardando” un paragone con Francesca Barra che l’ha fatta sorridere e non poco: “Adesso non le chiedo l’età ma immagino che non ci passiamo tanto. Forse è più coetanea con la nostra Francesca!“. L’opinionista si è così prestata al gioco replicando: “È un tormentone questo!“.

Francesca Barra replica ironica: “Mi stai dicendo che sono la nonna?“

Ma la gag tra Ilary Blasi e i suoi due opinionisti a The Couple è proseguita anche in seguito alla sorpresa della signora Anna alle figlie Irma e Lucia Testa. La conduttrice è tornata a fare un paragone con la mamma delle due concorrenti, ribadendo il suo aspetto molto giovanile e, rivolgendosi a Francesca Barra e Luca Tommassini, esclamando: “Se io e Francesca possiamo essere la mamma, Luca può essere il nonno di Irma e Lucia!“.

La giornalista a quel punto, pensando che la conduttrice le avesse dato della “nonna”, esclama: “Ma come, mi stai dicendo che io sono la nonna? Alla seconda puntata?“. Ilary a quel punto raddrizza il tiro e torna a scherzare con Tommassini in studio: “No, io e te le mamme e Luca il nonno!“. Entrambi stanno al gioco della conduttrice che scatena le risate e gli applausi del pubblico, con il coreografo che, rivolgendosi alle due donne, esclama: “Posso dire che andate molto di moda tra i giovani?“.

