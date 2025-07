Ilary Blasi torna al timone di Cornetto Battiti Live per il secondo anno consecutivo, cosa ha detto la nota conduttrice.

Ilary Blasi condurrà per la seconda volta Cornetto Battiti Live, in onda su Canale 5 dal 7 luglio 2025. In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che ha sempre amato i programmi estivi, inoltre la musica le mette allegria. A detta sua nel presentare su un palco all’aperto davanti alla gente e ai tramonti spettacolari c’è qualcosa di magico.

L’amatissima conduttrice ha condiviso questa nuova esperienza con Alvin e Nicolò De Devitiis, ha fatto sapere che si è creato un legame speciale con tutti. Con il primo è amica da vent’anni, entrambi si divertono a prendersi in giro e si sono divertiti anche a stuzzicare Nicolò che all’inizio era un po’ rigido. A parer suo è ‘Serenata’ di Serena Brancale e Alessandra Amoroso la canzone dell’estate, le piace però anche ‘Maschio’ di Annalisa e ‘Oh me’ di Rocco Hunt e Noemi.

Ilary Blasi non conosceva molti artisti a Battiti Live, cosa ha detto sui figli e sulla recitazione

Con la sua solita ironia Ilary Blasi ha ammesso che non conosceva molti artisti che ha presentato sul palco di Cornetto Battiti Live, si è giustificata dicendo che è un po’ all’antica dal punto di vista musicale. Tutti e tre i suoi figli sono andati a trovarla a Molfetta, hanno incontrato i loro cantanti preferiti e lei ha avuto la possibilità di trascorrere un po’ di tempo con loro. Ha poi rivelato che ormai è difficile viaggiare tutti insieme perché stanno crescendo e iniziano a viaggiare da soli con gli amici.

L’anno scorso ha recitato nel film di Gianpaolo Morelli ‘Amore e altre seghe mentali’, la conduttrice ha fatto sapere che con il progetto giusto le piacerebbe tornare a recitare perché sperimentare e mettersi alla prova la diverte. C’è qualcosa che non rifarebbe nella sua carriera? A questa domanda Ilary Blasy ha risposto dicendo che nel bene e nel male ogni scelta insegna qualcosa, dopodiché ha aggiunto: “Non credo di aver fatto troppi danni in giro, non crede?”