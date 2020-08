Ilary Blasi sui social: “Facciamo festa?”/ È polemica: “Dai un messaggio sbagliato!”

Gonna bianca aderente, top rosso, pancia scoperta e come sempre bellissima. Appare così Ilary Blasi nell’ultimo post pubblicato su Instagram che è finito al centro della polemica per la didascalia scritta dalla conduttrice. Alle sue spalle nello scatto appare la piscina di un locale all’aperto molto elegante, che lei commenta con un “Facciamo festa?!” Un richiamo al divertimento tipicamente estivo, una battuta che ha però scatenato un po’ di commenti negativi. Il ‘Facciamo festa” arriva infatti pochi giorni dopo la decisione del Governo di chiudere le discoteche a causa del rischio contagio, ed è per questo che molti hanno definito il post di Ilary “fuori luogo”. Pochi minuti, infatti, e la Blasi si è ritrovata sotto al post in questione una sfilza di critiche.

Ilary Blasi spacca il web: critiche e…

“Direi che non è il momento”, ha allora scritto un follower, seguito da altri che hanno fatto notare a Ilary Blasi che “Non mi sembra il periodo storico adatto per fare sta gran festa”, e ancora “In questo momento non mi sembra il caso! Oltretutto dai un messaggio sbagliatissimo!” Un messaggio sbagliato, dunque, quello che avrebbe dato la conduttrice con il suo post. È tuttavia molto probabile che il senso che la Blasi voleva dare al post era ben diverso da quello interpretato da alcuni che l’hanno poi criticata. D’altronde anche la location inquadrata nello scatto è deserta. Ma per alcuni che criticano il suo gesto, molti altri si sono focalizzati su altro, commentando entusiasti la sua innegabile bellezza.

Visualizza questo post su Instagram “Facciamo festa?!!” Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 17 Ago 2020 alle ore 3:16 PDT





