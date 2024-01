Ilary Blasi sul divorzio con Francesco Totti: “Non era un matrimonio aperto”/ “Lo inviterei a cena”

Ilary Blasi smentisce le voci su Francesco Totti: cosa ha dichiarato

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti è scattata la tregua dopo la tempesta? La conduttrice di Mediaset si è raccontata in una intervista a Sette, inserto del Corriere della sera, dove ha parlato della fine del matrimonio con Totti e di una possibile loro rappacificazione. Ilary Blasi ha colto l’occasione per soffermarsi anche su Unica, il docufilm campione di ascolti lanciato da Netflix lo scorso autunno, dove l’ex letterina ha raccontato le sue verità riguardo alla separazione dall’ex capitano della Roma. “Avevo scelto la via del silenzio, ma in quasi due anni ho letto tantissime cose su quello che stava succedendo. Si è superato il limite e ho sentito l’esigenza di espormi mettendoci la faccia, come ho sempre fatto”.

Ilary Blasi si è sfogata anche contro le voci riguardo a un matrimonio aperto con Francesco Totti. “Ho letto che avevo dieci amanti, o non so più quanti, ormai ho perso il conto… No, non è vero come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita… Al gossip sono abituata, ma tutto questo intaccava la mia integrità come donna”.

Ilary Blasi accetterebbe un invito da Francesco Totti?

Dopo la tempesta, adesso per Ilary Blasi e Francesco Totti sembra giunto il momento di una tregua. Porte chiuse a un ritorno di fiamma secondo la conduttrice, quello che si può fare invece è tentare di recuperare un rapporto per il bene della famiglia, nonostante oggi la comunicazioni sia pari allo zero. “Andare a cena con Totti? La porta è sempre aperta. Parlerei del più e del meno, magari è anche buffo alla fine, boh. Bisogna prenderla un po’ così…”. Un ritorno sentimentale è escluso da Ilary Blasi, che a Sette ha confessato: “Quando si rompe una cosa non è più come prima. Siamo in un’altra fase, quella roba lì non torna più. Può tornare un rapporto, un altro tipo di relazione”.

Tra le colonne di Sette, Ilary Blasi ha parlato anche della divisione dei beni con Totti, chiarendo una volta per tutte come stanno le cose: “Io non ho niente di intestato e non ho mai voluto niente perché credo che sia giusto così: il matrimonio non è patrimonio. Sono sempre stata indipendente e mi hanno criticata anche per questo. Sono fortunata, una privilegiata, lo devo riconoscere” ha ammesso la Blasi che nelle scorse ore è finita nel mirino di Cristiano Iovino.











