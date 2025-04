Non si può neanche tirare il fiato dopo la fine di un reality show lungo come il Grande Fratello che già il pubblico deve tenersi pronto al prossimo dal titolo The Couple che vedrà il ritorno in scena di Ilary Blasi, che proprio ieri sera ha presentato il tutto da Alfonso Signorini. Oggi al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni non solo si è parlato del cast, ma anche di come funzionerà il programma che ha un montepremi davvero sostanzioso.

Per quanto riguarda il cast il magazine svela che potrebbero essere della partita Brigitta e Benedicta Boccoli, Stefano Oradei e Manila Nazzaro, Jasmine Carrisi e Thais Wigger. Non certo quel cast esplosivo che in molti si aspettavano, ma bisogna tener conto che i vip non sono infiniti, e che in dirittura d’arrivo pure la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta quest’anno da Veronica Gentili.

Ma come sarà The Couple in partenza su Canale5 la prossima settimana? Ilary Blasi al magazine Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato che sarà un programma “divertente e leggero, tante discussioni da affrontare” anche perché il montepremi messo in palio è davvero enorme. La conduttrice si aspetta un programma variegato e sempre nel suo stile scanzonato che è apprezzato da una certa fetta di pubblico.

Poi la conduttrice ha scherzato dicendo che “se partecipassi io vincerei”, ovviamente nel caso in cui dovesse essere in coppia con qualcuno di sveglio e intelligente. Ad esempio parteciperebbe volentieri com il marito di sua sorella oppure con un personaggio famoso come Nicola Savino, che è molto preparato nelle dinamiche dei giochi. Ma dove staranno le coppie partecipanti? Nella vecchia casa del Grande Fratello? Per il momento lei non si è voluta sbilanciare dicendo che la location è segreta, aggiungendo col sorriso che potrebbe sempre averli rinchiusi in casa sua, dato che ha tanto spazio a disposizione.

