Ilary Blasi svela numero di telefono di un signore/ Lei pentita, lui sbotta “basta”

Se Aurora Ramazzotti, nel pubblicare il numero di telefono di mamma Michelle Hunziker, ha commesso un errore, lo stesso non può dirsi per Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, in vacanza, è molto attiva sui social e, nelle scorse ore, durante una diretta su Instagram, nel tentativo di fare un favore ad un signore, ha svelato il suo numero di telefono non immaginando di complicargli la vita. “Per qualsiasi cosa potete rivolgervi a lui – ha detto la bionda conduttrice – Bortolo lascia in diretta il numero di telefono così ti chiamano”. L’uomo, lontano dal sistema social, ha accettato l’invito della Blasi e ha dettato in diretta il suo numero di telefono. La diretta di Ilary è stata seguita da un gran numero di followers che, subito dopo, hanno cominciato a chiamare il signor Bortolo. La situazione è diventata così pesante per il signore che la Blasi ha dovuto fare un passo indietro.

Ilary Blasi svela numero di telefono di un signore che s’infuria: “lasciatemi perdere”

Seguita da quasi un milione di followers, Ilary Blasi, nell’invitare il signor Bortolo a dettare in diretta il suo numero di telefono, non ha pensato alle conseguenze. Gli utenti che hanno, infatti, seguito la diretta Instagram della conduttrice, hanno preso seriamente l’appello della loro beniamina e hanno cominciato a telefonare. Purtroppo, però, il signor Bortolo ha ricevuto telefonate per tutta la notte ed, esausto, ha chiesto nuovamente l’aiuto della Blasi. “Bortolo non ha dormito tutta la notte, non telefonategli più, lasciatelo in pace i miei follower sono educati sai”, ha detto dispiaciuta la moglie di Totti mentre Bortolo si è mostrato molto infastidito dalla situazione – “Lasciatemi perdere, mi sono rotto le scatole”.





