Ilary Blasi, Tapiro d’oro da Striscia e replica a Corona “Mi ama”/ “La verità è che…”

Dopo le dichiarazioni fatte da Fabrizio Corona durante l’ospitata nello show di Peppe Iodice che coinvolgono Ilary Blasi e sua madre, Valerio Staffelli si è precipitato dalla celebre conduttrice per consegnarle un nuovo Tapiro d’oro. Nella nuova puntata di Striscia la notizia, in onda oggi 16 dicembre su Canale 5. andrà in onda il servizio dell’incontro tra Ilary e Staffelli e la conseguente consegna. Ma non è tutto: la Blasi replicherà anche alle dichiarazioni fatte da Corona.

Alcune di queste ce le svela un’anticipazione di Striscia: “Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: – ha dichiarato ironica Ilary, continuando – la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso…”. Successivamente, in diretta davanti a Valerio Staffelli, la conduttrice ha telefonato alla madre Daniela, che ha smentito le parole di Fabrizio: “Io Corona non l’ho mai visto in vita mia”.

Fabrizio Corona e le discusse parole su Ilary Blasi

Ma cosa ha detto Fabrizio Corona che tanto sta facendo discutere? Questa una parte delle sue rivelazioni: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore. – così ha citato anche la nota conduttrice oggi attapirata – Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude”.

