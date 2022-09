Ilary Blasi/ Toglie la fede nuziale e da un video spunta un “nuovo” tatoo. E Totti…

Ilary Blasi scatenata su Tik Tok: la conduttrice sempre più social dopo la rottura con Francesco Totti

Ilary Blasi è sempre molto attiva sui social, specialmente su Tik Tok dove dopo la separazione da Francesco Totti, ha iniziato a pubblicare una serie di foto e video in cui si mostra allegra e spensierata nelle sue attività quotidiane. Dalle vacanze estive alle cene fuori con le amiche, passando per gli esercizi in palestra. Ed è proprio in questi video che alcuni fan, sempre attenti e alla ricerca di “indizi” succosi, hanno notato che la famosa presentatrice di Mediaset non indossa più la fede nuziale. Tutto nella norma se si considera che il matrimonio con Francesco Totti è ormai chiuso da tempo, benché se ne continui a parlare soprattutto sui media.

Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, sono alla ricerca di un accordo per la separazione consensuale, ma non è esclusa quella giudiziale, in tribunale. Sembra infatti che l’ex capitano della Roma abbia posto alcune condizioni, tra cui il non trasferimento di Ilary a Milano e la rinuncia da parte della moglie ad interviste televisive sulla fine delle loro nozze.

Tornando ai video che hanno incuriosito il web, oltre al dettaglio della fede mancante c’è un altro elemento che sta facendo discutere i fan. Si tratta di un tatuaggio sul polso di Ilary, che ricorderebbe due bambine, anche se non è chiaro a chi si riferisca. Forse alle sue figlie? Difficile dirlo, dato che i figli sono tre, mentre il tatuaggio ne indica due.

