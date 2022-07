Ilary Blasi, topless da urlo in vacanza/ Così ha già dimenticato Francesco Totti

Ilary Blasi in topless in vacanza, così ha dimenticato Totti

Topless da urlo per Ilary Blasi, in queste ore in vacanza a Zanzibar insieme ai suoi tre figli. Dopo la rottura con Francesco Totti, la famosa conduttrice è volata in Africa per godersi un po’ di relax e possibilmente un po’ di privacy. Di certo nelle scorse ore ha allietato i suoi follower di Instagram cono uno scatto molto sensuale.

Francesco Totti e Ilary Blasi, accordo economico raggiunto/ Maxi assegno per Ilary e…

Nella story postata da Ilary Blasi, la vediamo girata di spalle con solo la parte inferiore del costume. Si nota, tra le altre cose, anche il suggestivo panorama della savana. I fan, evidentemente, hanno concentrato altrove i loro sguardi, come si evince dai tanti complimenti che puntualmente appaiono sotto ogni post della showgirl.

Roberto Alessi: "Totti e Ilary? Famiglia che si spezza"/ "Ora i figli prima di tutto"

Ilary Blasi a Zanzibar, foto hot e fan in deliro

I fan di Ilary a questo punto attendono con ansia il suo ritorno in Italia. Lei, molto probabilmente, non vuole saperne per il momento. La vacanza a Zanzibar rappresenta un’ottima occasione per vivere questo momento difficile in totale serenità, alla larga dei rumors del gossip, che in Italia naturalmente impazzano dopo il comunicato congiunto pubblicato assieme a Francesco Totti.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia“, le parole condivise dalla conduttrice dopo la fine della storia d’amore con l’ex calciatore della Roma.

Totti-Blasi, la sorella Melory asfalta Nuccetelli/ "Credo che "certi" amici..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA