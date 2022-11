Ilary Blasi, topless mozzafiato/ Schiena nuda e fondoschiena in primo piano…

Ilary Blasi provoca sui social

Ilary Blasi torna a stupire sui social mostrandosi in tutta la sua bellezza. Dopo qualche giorno di assenza, Ilary è tornata su Instagram proprio nel giorno in cui il settimanale Chi ha annunciato il progetto di Francesco Totti e Noemi Bocchi di andare a convivere. Ilary, tra le storie del suo profilo Instagram, ha così pubblicato una foto in cui sfoggia un topless mozzafiato. Di spalle, con la schiena nuda e i capelli lunghi e lisci che coprono parte dello spettacolo, Ilary infiamma il web che si inchina alla stupefacente bellezza della conduttrice che, pare, tornerà in onda nella prossima primavera con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022.

Francesco Totti e Ilary Blasi, risate in tribunale/ "Dove sono borse?", lui: "A casa"

Nella foto, Ilary indossa un paio di jeans mettendo in evidenza anche il fondoschiena assolutamente perfetto. Una foto che ha mandato letteralmente in tilt il web.

Ilary Blasi ancora single dopo Francesco Totti?

Ilary Blasi stuzzica la fantasia dei fan e provoca il web sfoggiando ancora la sua bellezza che è assolutamente sotto gli occhi di tutti. Sempre più bella, Ilary è ufficialmente ancora single. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice sta proteggendo la sua vita privata e, per il momento, al suo fianco, non ci sarebbe nessun nuovo amore. Ilary, infatti, in attesa di tornare in tv nonostante inizialmente avesse deciso di prendersi un anno sabbatico salvo poi cambiare idea, si sta dedicando totalmente ai figli e a se stessa.

Francesco Totti e Noemi presto sposi? / Prima il divorzio in tribunale con Ilary

La Blasi trascorre le sue giornate occupandosi dei figli e di se stessa. Dopo aver trascorso gli ultimi vent’anni d’amore accanto a Francesco Totti, Ilary riuscirà a voltare pagine riaprendo nuovamente il suo cuore all’amore?

LEGGI ANCHE:

Francesco Totti, ore piccole con Noemi Bocchi /Li attende il nido d'amore: un attico!

© RIPRODUZIONE RISERVATA