Ilary Blasi: ritorno al Grande Fratello?

Ilary Blasi potrebbe tornare al Grande Fratello. Il padre di tutti i reality tornerà in onda a settembre e, al suo timone, ci sarà ancora Alfonso Signorini. A settembre, la nuova edizione del Grande Fratello sarà totalmente nuova non solo per il cast ma anche per il ruolo degli opinionisti. Nell’ultima stagione, a ricoprire tale ruolo sono state Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi che è stata promossa dopo essere stata una protagonista indiscussa del reality come concorrente.

A settembre, però, secondo voci di corridoio, Alfonso Signorini potrebbe cambiare totalmente la propria squadra. I primi nomi di opinionisti che sono circolati sul web sono quelli di Stefania Orlando, concorrente per ben due volte del reality e di Anna Pettinelli. Nelle ultime ore, però, è spuntato un altro nome clamoroso.

Ilary Blasi opinionista del Grande Fratello?

Secondo una clamorosa indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, Alfonso Signorini vorrebbe come opinionista del Grande Fratello proprio Ilary Blasi. Dopo il flop di The Couple, per la Blasi si tratterebbe di un ritorno al Grande Fratello di cui è stata conduttrice per diverse edizioni. In tanti, da tempo, chiedono un ritorno della Blasi alla conduzione del Grande Fratello che, però, sarà affidata nuovamente a Mediaset.

Signorini, però, sognerebbe la presenza della Blasi al suo fianco come opinionista con un ribaltamento dei ruoli dal momento che, in passato, è stato Signorini ad essere opinionista del Grande Fratello di Ilary Blasi. Per il momento, tuttavia, si tratta di una semplice indiscrezioni. La Blasi che, durante l’estate sarà la conduttrice di Battiti Live , per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni.

