Ilary Blasi, Totti ha le foto dei tradimenti?/ Rumors: emergerebbe almeno un’altra relazione extraconiugale

Francesco Totti e Ilary Blasi si preparano a presentare le loro migliori carte per la causa di divorzio. Presto si ritroveranno in tribunale e un ruolo chiave lo avranno i testimoni. Secondo quanto riferisce il noto magazine Gente, Francesco Totti sarebbe in possesso delle prove di un secondo tradimento da parte della sua ex moglie. Nella loro love story ci sarebbe infatti un altro uomo, che non è il già noto personal trainer romano, peraltro pronto a testimoniare per l’ex capitano della Roma.

Ora l’appuntamento è fissato per il 31 maggio, quando Ilary e Francesco depositeranno l’elenco dei testimoni. E attenzione alle sorprese e ai colpi di scena, dato che la conduttrice potrebbe calare un nome sorprendente, quello di Fabrizio Corona.

Dopo anni “ha ammesso che avevo ragione io”, aveva detto il re dei paparazzi Fabrizio Corona, che proprio con Ilary Blasi aveva avuto scontri al veleno. “Sono l’unico che la può salvare nella causa di divorzio”, le parole dello showman. “Se questo ragazzo del caffè (Iovino, ndr) va a processo e dice: ‘Io andavo con Ilary da luglio’ e Totti non andava con Noemi, il processo è vinto. Lei si deve difendere”, ha spiegato. Il processo, infatti, stabilirà a chi andrà “tutto il patrimonio di Totti, la casa a chi va. Stiamo parlando di un patrimonio supermilionario e anche di un mantenimento”.

Si ipotizza che l'ex paparazzo potrebbe giocare un ruolo chiave nel processo, dato che sarebbe in possesso di alcune foto che complicherebbero la posizione di Francesco Totti. "Chi ha tradito – se tradimento c'è stato – per primo?", si domanda Nuovo Tv. E' chiaro che la risposta potrebbe indirizzare tutta la causa…











