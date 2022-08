Ilary Blasi “troppo magra”, fan preoccupati/ Le foto dopo la rottura con Totti allarmano: “Periodo difficile”

Ilary Blasi preoccupa i fan che la trovano “troppo magra” nelle ultime foto pubblicate

Che non sia un periodo facile questo per Ilary Blasi è cosa ormai chiara a tutti. La fine di un matrimonio, d’altronde, è una cosa molto delicata e dolorosa, ancor di più se ci sono di mezzo dei figli e se si è una coppia pubblica, con tutti gli occhi puntati addosso. Gli stessi occhi che hanno recentemente notato un cambiamento nella conduttrice.

Tra gli scatti postati dalla Blasi nelle ultime settimane dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, alcuni la mostrano dimagrita, probabilmente simbolo della sofferenza e dei cambiamenti di questi mesi. Un dimagrimento che ha però iniziato ad allarmare i fan della conduttrice e che, come sottolinea il settimanale Diva e Donna nel numero in edicola, potrebbe essere causato dalla fine del matrimonio con Totti.

Ilary Blasi e la rottura con Totti: un periodo inevitabilmente difficile

Basta fare un giro tra i commenti ad uno degli ultimi scatti postati da Ilary Blasi su Instagram. In particolare una foto che la vede in costume, al mare, coperta da una camicetta. Un’immagine che metterebbe in evidenza il dimagrimento della conduttrice, tale da far allarmare un bel po’ di fan. Non bisogna fare troppa fatica nel cercare sotto la foto commenti come “Praticamente uno scheletro, povera. Un brutto periodo davvero per lei…”, o ancora “Sei bellissima, però troppo magra!!”, “La trovo dimagrita però il periodo non è sicuramente dei migliori”.

È chiaro che, quando ci si affeziona ad un personaggio pubblico, diventa inevitabile gioire dei suoi successi come preoccuparsi per la sua salute, va anche detto che bisogna sempre mantenere il rispetto per un periodo delicato come quello che sta vivendo Ilary Blasi.

