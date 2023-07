Ilary Blasi, vacanza da sogno in Brasile ma dov’è Bastian Muller?/ Mistero sul fidanzato della conduttrice

Ilary Blasi, vacanza in Brasile

Dopo aver portato a termine la conduzione dell’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi ha deciso di concedersi una vacanza lontana dall’Italia. Mentre Francesco Totti ha scelto gli Stati Uniti dove si sta godendo le vacanze con la compagna Noemi Bocchi e i figli Christian, Chanel e Isabel, Ilary è volata in Brasile come ha annunciato lei stessa pubblicando tra le storie del proprio profilo Instagram foto e video in cui appare bellissima.

Bellissima, con un look total pink, Ilary ha condiviso foto in cui non solo appare bellissima, ma anche in perfetta forma. Lontana dall’Italia, la conduttrice non commenta neanche i rumors sul suo futuro professionale. Tuttavia, i contenuti social della Blasi hanno scatenato la curiosità del web che si chiede se nella vita della Blasi ci sia ancora il fidanzato Bastian Muller.

Ilary Blasi e Bastian Muller: è crisi?

Da qualche settimana, i fan di Ilary Blasi hanno notato l’assenza di Bastian Muller nei suoi contenuti social. Dopo aver ufficializzato la storia, Ilary ha sempre pubblicato foto e video mostrandosi in compagnia del fidanzato. Da qualche settimana, però, tutto ciò non è più avvenuto e la cosa ha scatenato rumors sui social. I fan, infatti, si chiedono dove sia Bastian Muller e, soprattutto, se quest’ultimo si trovi in Brasile con la Blasi.

Sulla presunta crisi di cui parla il web, non è arrivata nessuna conferma da quale della Blasi che preferisce non parlare della propria vita privata. Pur essendo tornata a lavoro e pur avendo ricominciato a rilasciare interviste, infatti, Ilary preferisce mantenere massima discrezione sul proprio privato.

