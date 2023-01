Ilary Blasi, vacanza romantica a Parigi con Bastian Muller?/ Indizi su Instagram, intanto Totti e Noemi…

Ilary Blasi, vacanza romantica a Parigi col nuovo fidanzato Bastian Muller?

Dopo qualche giorno di silenzio Ilary Blasi torna attiva sui social. Le stories pubblicate dalla conduttrice fanno comprendere ai follower che attualmente non è in Italia, bensì in Francia. Ilary ha infatti pubblicato le immagini di alcuni posti celebri di Parigi, città dove probabilmente si trova in vacanza per un San Valentino anticipato con il suo nuovo compagno Bastian Muller.

Nei brevi video postati Ilary non si mostra, né fa intendere di essere in dolce compagnia, cosa che i fan della conduttrice ritengono comunque molto probabile vista la romantica vacanza che i due hanno trascorso solo poche settimane fa in Thailandia. Di quel viaggio, d’altronde, non mancano scatti e video che immortalano scenari paradisiaci e momenti di relax della celebre conduttrice di fronte a tramonti o immersa in una piscina.

Bastian Muller al momento non si mostra pubblicamente accanto a Ilary Blasi, anche se i due sono stati già paparazzati in più occasioni insieme e in atteggiamenti affettuosi. Ben diversa la situazione per Francesco Totti che ha invece ufficializzato da tempo la storia con Noemi Bocchi. Anche i due al momento non sarebbero in Italia ma in Arabia: Totti è infatti lì per lavoro e pare che Noemi l’abbia seguito. I due ex coniugi si ritroveranno prossimamente in tribunale visto che, come annunciato qualche settimana fa, l’udienza per la separazione è prevista per metà marzo. Una tappa che anche i fan dell’ex coppia attendono ormai con ansia.

