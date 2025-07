Ilary Blasi e Bastian Muller si godono le vacanze in famiglia e all'anello della conduttrice spunta un vistoso anello.

Ilary Blasi si gode le vacanze con Bastian Muller a Ponza, il suo posto del cuore dove spesso andava durante gli anni del matrimonio con Francesco Totti e dove sceglie di rilassarsi quando cerca un po’ di serenità. Al suo fianco, tuttavia, non c’è solo il fidanzato ma anche i figli Cristian, Chanel e Isabel, gli amici e i primi amori dei figli più grandi. A conquistare la scena, però, è la piccola Isabel, coccolata non solo da mamma Ilary, ma anche dai fratelli e da Bastian Muller che, in punta di piedi, è entrato nella vita della compagna conquistando anche i figli.

Maria De Filippi: vacanze di lavoro con il figlio Gabriele/ Chi è con lei in barca

Bastian, infatti, è una presenza discreta e riservata nella vita di Cristian, Chanel e Isabel con cui, tuttavia, è riuscito ad instaurare uno splendido feeling come documentano le foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 30 luglio 2025, in cui sembrano una grande famiglia allargata.

Ilary Blasi e Bastian Muller: matrimonio nell’aria?

Sorridente, spensierata e felice, Ilary Blasi si gode la sua estate con i suoi amori. Mamma e attenta e premurosa, riempie di attenzioni i figli, in primis la piccola Isabel senza trascurare il fidanzato Bastian. Dalle foto pubblicate da Chi, poi, spunta un vistoso anello al dito della conduttrice che fa pensare ad un matrimonio che potrebbe essere nell’aria.

Maria Concetta, crisi per Angelo a Temptation Island: fugge dalle telecamere con Marianna/ "Fuori ci vediamo"

Parlando proprio di un eventuale matrimonio con il compagno tedesco, Ilary Blasi non lo aveva escluso spiegando, però, di voler chiudere prima la questione del divorzio con Francesco Totti. Sempre più uniti e affiatati, la Blasi e Muller potrebbero fare presto il grande passo. Nel frattempo, il vistoso anello, resta al dito della conduttrice.