Ilary Blasi: “Vi faccio entrare nella patata”/ Video, gaffe all’Isola dei Famosi 2021

Ilary Blasi dà il via alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021 tra battute e doppi sensi che scatenano l’ilarità del pubblico ma anche qualche imbarazzo. La conduttrice però dà il meglio di se con una gaffe divertentissima che sul web è già virale. Nel momento della sua presentazione, la palapa diventa infatti la “patata”. Ecco l’annuncio fatto dalla Blasi subito dopo uno spazio pubblicitario: “Qui ora è un momento catartico, un momento importante perché vi voglio mostrare il luogo più importante dell’Isola dei Famosi, il cuore pulsante dove si troveranno tutti per la prima volta. – così il fatidico annuncio – Vi faccio entrare per la prima volta nella patata!”

Ilary Blasi, imbarazzo all’Isola dei Famosi: la palapa diventa… patata!

Ilary Blasi si accorge subito della gaffe e abbassa gli occhi, sconsolata, mentre in studio all’Isola dei Famosi si scatena il caos. C’è chi ride, chi ironizza, chi come Iva Zanicchi urla “Ti amo Ilary!” La Blasi cerca di fare ammenda: “Io ho rovinato tutto! Era un momento suggestivo, dovevo annunciare la palapa!” Il collegamento con la palapa arriva ed è Massimiliano Rosolino ad eliminare un po’ l’imbarazzo della Blasi: “Lo sai Ilary, io questo posto lo vedevo sempre da casa e ora che sono qui è bellissimo. Comunque hai ragione, questo posto somiglia ad una patata!”

