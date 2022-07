Ilary Blasi vorrebbe “trasferirsi a Milano”/ L’indiscrezione su Silvia Toffanin

Ilary Blasi da Roma a Milano: l’indiscrezione sul futuro della conduttrice

Alla separazione più chiacchierata del momento, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, continuano ad aggiungersi importanti tasselli. È ormai di pubblico dominio la fine della storia d’amore tra la conduttrice Mediaset e l’ex calciatore della Roma, ma ora dopo ora indiscrezioni e rumors si fanno sempre più insistenti. L’ultimo in ordine cronologico vorrebbe la Blasi lontana da Roma, pronta a trasferirsi a Milano. A svelarlo è il settimanale Nuovo Tv, secondo il quale “starebbe valutando la possibilità di trasferirsi a Milano insieme ai figli“.

L’intenzione sarebbe quella di trasferirsi a Milano poiché “a pochi chilometri, in quel di Cologno Monzese, c’è il quartier generale di Mediaset“. Le dichiarazioni, riportate anche da Novella 2000, svelando dunque il presunto piano di Ilary Blasi per il suo futuro. Un futuro che, stando a questa indiscrezione, la vedrebbe lontana dalla Capitale e sempre più vicina al capoluogo lombardo, dove si trova Mediaset, e dunque vicina al lavoro: un’occasione da cogliere al volo in vista del ritorno de L’Isola dei Famosi nel 2023.

Le motivazioni che spingerebbero Ilary Blasi a trasferirsi a Milano sono numerose, come quella di voler cambiare aria e allontanarsi da Roma in cerca di nuovi stimoli. Ma Novella2000 ha avanzato anche un’altra suggestiva ipotesi, quella secondo la quale starebbe pensando di raggiungere il capoluogo lombardo per stare più vicina a Silvia Toffanin. Le due conduttrici, oltre ad una grande sintonia manifestata sul piccolo schermo, sono anche grandissime amiche nel privato sin dai tempi di Passaparola, dove si conobbero e rivestirono il ruolo di Letterine.

Entrambe potrebbero così ritrovarsi e, chi lo sa, dare magari vita a qualche collaborazione in tv. Si vociferava infatti che, tra i piani di Mediaset, vi fosse anche l’intenzione di riunire le due amiche in un nuovo progetto televisivo. Voci che però, al momento, non avrebbero ancora trovato un riscontro effettivo. Intanto Ilary Blasi ha da poco concluso la breve vacanza in Africa assieme ai figli e alla sorella Silvia: una fuga temporanea per stare lontana dal clamore mediatico di questi difficili giorni.











