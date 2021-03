Ilary Blasi Vs Akash “Al tuo posto meglio un altro”/ Elettra “salutame a soreta!”

Akash Kumar ha deciso di non accettare la seconda chance a Parasite Island e di abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi 2021. Ilary Blasi ha cercato di convincere il modello a rimanere: “La scorsa settimana hai detto ‘Io l’isola l’ho già vinta’, a mio avviso l’Isola si vince in un altro modo. In che senso, poi, tu l’hai già vinta?” ha chiesto infatti la conduttrice. Akash ha allora spiegato la sua posizione: “Dovevo metabolizzare delle cose del mio passato, della mia relazione finita, la solitudine… Parlando con Brando ho detto che avevo un approccio diverso, che non volevo rimanere qui più di tanto…” Quest’ultima frase in particola fa storcere il naso alla Blasi ma anche ad Elettra Lamborghini.

Ilary Blasi gaffe, svela l'esistenza di Parasite Island/ "Il Visconte Guglielmotti.."

Ilary Blasi stronca Akash Kumar: “Un altro avrebbe potuto fare l’Isola meglio di te”

Ilary Blasi chiede infatti il significato delle sue parole, Akash spiega: “Non volevo vincere l’Isola, volevo vincere le mie paure, le mie debolezze che la gente non ha mai visto. È stato breve ma intenso…” La conduttrice gli fa notare che “non hai avuto modo di dimostrarlo, è passata meno di una settimana”, ma è la Lamborghini ad attaccarlo: “Allora sei anche poco rispettoso verso il pubblico che ti ha seguito finora.. Vai per te stesso, vai quattro giorni poi torni.” Persa la pazienza, la Blasi ha infine lanciato la sua bordata: “Mi dispiace perché tu volevi fare quest’isola, noi abbiamo scelto te, magari abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro che magari invece l’avrebbe fatta più volentieri e sicuramente meglio di te e questo mi dispiace. Chiaramente io non posso obbligarti… Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia!”

