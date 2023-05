Ilary Blasi, weekend con Bastian, Chanel e il fidanzato della figlia/ Baci, sorrisi…

Ilary Blasi e il weekend a Lugano in famiglia

Weekend in famiglia per Ilary Blasi che ha deciso di festeggiare il sedicesimo compleanno della figlia Chanel a Lugano in compagnia dei rispettivi fidanzati. Con mamma Ilary e Chanel, infatti, in una splendida location, c’erano anche l’imprenditore tedesco Bastian Muller con cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi fa coppia fissa dallo scorso novembre e Cristian Babalus, un famoso tiktoker che gestisce un negozio di abbigliamento sulla Tuscolana. Ad immortalare le due coppie felici e innamorate è stato il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 17 giugno, pubblica le foto del weekend in famiglia che Ilary ha scelto di concedersi per festeggiare nel migliore dei modi i 16 anni della sua secondogenita.

Tra mamma e figlia c’è un rapporto davvero speciale. Le due, infatti, sono legatissime e cercano di ritagliarsi sempre del tempo da trascorrere insieme. A Lugano, con i rispettivi fidanzati, più che mamma e figlia sembravano sorelle come potete vedere dalle foto in basso.

Ilary Blasi e la figlia Chanel: serene e innamorate di Bastian e Cristian

Tra una passeggiata e un po’ di relax, Ilary Blasi, Chanel, Bastian Muller e Cristian si godono un weekend in famiglia fatto di baci, abbracci e cene romantiche. Non mancano i momenti da immortalare, soprattutto per la coppia più giovane e a farlo è Bastian che si trasforma in fotografo per Chanel e il fidanzato.

L’imprenditore tedesco si è tuffato a capofitto nella vita della Blasi e sembra aver instaurato già un ottimo rapporto con i figli della fidanzata. Da parte sua, Ilary i cui rumors la davano tesa e nervosa dietro le quinte dell’Isola dei Famosi, con i suoi amori, appare serena e rilassata.

