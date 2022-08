Ilary ha tradito Totti prima che lui conoscesse Noemi?/ Svolta choc: “Scoperti messaggi scottanti con Iovino”

Ilary Blasi e Totti, la nuova svolta nel gossip: è lei che ha tradito lui? Spunta Iovino

Non si arresta il gossip intorno a Francesco Totti e Ilary Blasi, gossip che oggi prende una svolta tanto sorprendente quanto inaspettata. Fino ad oggi c’è stata una sola versione sulla rottura della coppia: il tradimento di Francesco con Noemi Bocchi. Oggi, però, una nuova versione si fa strada, mettendo nel mirino non Francesco ma Ilary. È Il Corriere della Sera a lanciare la bomba che vorrebbe la conduttrice causa della frattura definitiva col marito a causa di alcuni messaggi scambiati con Cristiano Iovino, Pr e modello nonché ex di Giulia De Lellis e Zoe Cristofori.

Il particolare che però cambia la versione della storia è il fatto che tali messaggi inequivocabili sarebbero stati scoperti da Totti circa un anno e mezzo fa, quando ancora non conosceva Noemi Bocchi. Leggendo quei messaggi avrebbe dunque compreso di essere stato tradito dalla moglie o che comunque tra lei e Iovino ci sia stato un avvicinamento più che amichevole.

“I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei (come ha raccontato anche il settimanale Chi) sarebbero stati abbastanza eloquenti. – si legge infatti sul Corriere della Sera, come riporta GossipeTv – Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente.”

Una scoperta che avrebbe creato una crepa insanabile: “Questo sarebbe il vero snodo cruciale – “lo spartiacque” ci assicurano – nella storia ventennale tra Totti e Ilary. Quello in cui il Capitano prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutti quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel”. Solo tempo dopo a questo avvenimento Totti si sarebbe avvicinato a Noemi Bocchi, e il resto è storia nota. Non resta che scoprire quale sarà la prossima mossa dei diretti interessati.

