Ilayda Cevik (Betul di Terra Amara) a Verissimo: “Non sono fidanzata”/ E sulla soap: “Ecco cosa verrà fuori”

Ilayda Cevik (Betul di Terra Amara) a Verissimo svela: “Sono single e legata alla mia famiglia”

Nella puntata di oggi di Verissimo è stata ospite la giovane attrice Ilayda Cevik, da poco entrata nella grande famiglia di Terra Amara nel ruolo di Betul. L’attrice intervenuta per la prima volta in studio nel salotto di Silvia Toffanin ha ammesso di essere molto diversa dal suo personaggio. Ha spiegato che sin da piccola avrebbe voluto fare l’attrice ed i suoi genitori l’hanno sempre appoggiata: “La mia famiglia mi ha sempre supportato in tutte le mie scelte.” E sempre sulla famiglia ha aggiunto: “Della mia infanzia ho dei ricordi stupendi, ho una sorella minore con cui sono molto legata. Siamo una famiglia molto unita. Purtroppo da un po’ di tempo viviamo lontani ma ci incontriamo appena possiamo.”

Durante l’intervista a Verissimo l’attrice Ilayda Cevik, Betul di Terra Amara ha rivelato di essere single limitandosi a dire solo: “Ho avuto molte storie importanti” Sulla sua vita sentimentale, però, non si è sbilanciata oltre aggiungendo solo di credere che nella vita tutti i tipi di rapporti sono importanti. Subito dopo Silvia Toffanin ha cambiato argomento passando alla soap Terra Amara.

Ilayda Cevik deve la sua notorietà in Italia grazie al ruolo di Betul in Terra Amara: “Com’è stato interpretarla? Innanzitutto molto divertente perché abbiamo studiato attentamente il personaggio partendo dall’acconciatura ma dal look…Ogni giorno era davvero emozionante vestire i panni di Betul.” E poi ha aggiunto: “Con il passare del tempo ho iniziato a comprenderla e lo resa più genuina.” Ed alla fine ha ammesso di sentirla molto simile a se.

L’attrice di Betul di Terra Amara ospite nella puntata di oggi di Verissimo, ha fornito delle anticipazioni sulla soap turca trasmessa da Canale 5: “Non voglio spoilerare nulla ma nelle prossime puntate gli spettatori vedranno emergere le fragilità di Betul.” Ed alla domanda di Silvia Toffanin se arriverà fino alla fine, ha anticipato: “Resterò con voi fino all’ultima puntata.” L’attrice, infine, ha concluso l’intervista rivelando che la popolarità che l’ha investita non l’ha cambiata per niente.











